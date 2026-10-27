Приставы взыскивают с Чубайса почти 20 млрд рублей

По данным агентства, около 18 млрд рублей от общей суммы составляют взыскания имущественного характера. Известно, что против Чубайса открыто 14 исполнительных производств, на основании поступивших из Арбитражного суда Москвы материалов по ним взыскивают 17,74 млрд рублей. Также с экс-главы «Роснано» хотят взыскать около 2,13 млрд рублей исполнительного сбора.

По трем исполнительным производствам имущество Чубайса арестовано. В решениях идет речь об аресте активов на 5,6 млрд рублей, 11,9 млрд и 5,5 млрд.

Ранее «Роснано» потребовала взыскать с Чубайса и еще 12 бывших топ-менеджеров корпорации 11,9 млрд рублей убытков по делу о проекте Crocus, предполагавшему создание производства магниторезистивной оперативной памяти, напоминает 360.ru.

