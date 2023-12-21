В СНБО отвели год на мобилизацию полумиллиона человек в ВСУ

Глава СНБО Украины Алексей Данилов отвел на мобилизацию полумиллиона человек в ряды ВСУ год. Его слова приводит телеканал «Рада».

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Он отметил, что призыв будет постепенным, цифра в 500 тысяч - не единоразовая. Эта мера позволит отдохнуть тем солдатам, которые находятся сейчас на передовой, уточнил Данилов.

«Если человек находится на первой линии фронта, та заработная плата, которую он получает, составляет более 100 тысяч гривен в месяц», - уточнил он, отвечая на вопрос о средствах, которые потенциально пойдут на мобилизацию.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия выполнит все задачи спецоперации, защитит суверенитет Родины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети/danilov.oleksiy
ТЕГИ:ВСУМобилизацияСНБО Украины

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