В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20 в США

Ранее США пригласили Путина на саммит «большой двадцатки», который пройдет в Майами.

«Пока решение не принято», - рассказал Песков в беседе с РИА Новости.

Между тем президент США Дональд Трамп поделился, что хотел бы, чтобы Владимир Путин присутствовал на саммите G20, пишет Ura.ru.

