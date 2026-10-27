В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20 в США

Решение о личном участии президента России Владимира Путина в саммите Группы двадцати еще не принято. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Поездку Путина саммит G20 в Майами сочли бессмысленной

Ранее США пригласили Путина на саммит «большой двадцатки», который пройдет в Майами.

«Пока решение не принято», - рассказал Песков в беседе с РИА Новости.

Между тем президент США Дональд Трамп поделился, что хотел бы, чтобы Владимир Путин присутствовал на саммите G20, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Соловьева
ТЕГИ:Саммит G20Владимир ПутинДмитрий Песков

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