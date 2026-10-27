В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20 в США
27 октября 202609:49
Юлия Савченко
Решение о личном участии президента России Владимира Путина в саммите Группы двадцати еще не принято. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее США пригласили Путина на саммит «большой двадцатки», который пройдет в Майами.
«Пока решение не принято», - рассказал Песков в беседе с РИА Новости.
Между тем президент США Дональд Трамп поделился, что хотел бы, чтобы Владимир Путин присутствовал на саммите G20, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Москве повара одного из ресторанов арестовали по обвинению в терроризме
- В Германии автомобиль въехал в толпу, пострадали до пяти человек
- Роспотребнадзор: От гриппа привились более 31 млн россиян
- В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20 в США
- Бутман: Буду играть, пока буду жив
- Над Россией сбили 222 украинских беспилотника
- В Китае разрывают контракты с Мбаппе из-за оскорбления национальных чувств
- В Брянске при атаке ВСУ погиб один человек, шестеро пострадали
- Приставы взыскивают с Чубайса почти 20 млрд рублей
- Подготовка к Третьей Мировой? Европейцам напомнили о возможной войне с Россией