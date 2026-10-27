В Брянске при атаке ВСУ погиб один человек, шестеро пострадали

«В Бежицком районе погиб мужчина, подорвавшись на «тубусе» со взрывчатым веществом, который был сброшен с БПЛА», - написал губернатор на платформе «Макс».

При этом в Советском районе в результате беспилотной атаки пострадали шесть человек. Кроме того, из-за ударов были повреждены три многоквартирных дома и 11 автомобилей.

Как отметил Ковальчук, на месте находятся оперативные и экстренные службы.

Ранее в Воронеже из-за атаки БПЛА погибли мужчины 1960 и 1973 годов рождения, пишет 360.ru.

