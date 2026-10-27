В Брянске при атаке ВСУ погиб один человек, шестеро пострадали
Украинские войска атаковали Брянск, есть жертвы и повреждения. Об этом сообщил глава Брянской области Егор Ковальчук.
«В Бежицком районе погиб мужчина, подорвавшись на «тубусе» со взрывчатым веществом, который был сброшен с БПЛА», - написал губернатор на платформе «Макс».
При этом в Советском районе в результате беспилотной атаки пострадали шесть человек. Кроме того, из-за ударов были повреждены три многоквартирных дома и 11 автомобилей.
Как отметил Ковальчук, на месте находятся оперативные и экстренные службы.
Ранее в Воронеже из-за атаки БПЛА погибли мужчины 1960 и 1973 годов рождения, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Брянске при атаке ВСУ погиб один человек, шестеро пострадали
- Приставы взыскивают с Чубайса почти 20 млрд рублей
- Подготовка к Третьей Мировой? Европейцам напомнили о возможной войне с Россией
- Россиянка Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в Токио
- В Запорожской области один человек погиб при атаке БПЛА на автобус
- Гинцбург высказался о распространении нового штамма коронавируса PJ.2.1
- Миллиардера Сулейманова обвинили в заказных убийствах
- СМИ: АдГ хочет уничтожить Евросоюз
- Украина хочет, чтобы Запад передал ей 10% своих ракет для ПВО
- Ультрамутант коронавируса может прийти в Россию