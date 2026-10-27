Бутман: Буду играть, пока буду жив
Народный артист России, джазмен Игорь Бутман планирует выступать, «пока будет жив». Об этом музыкант рассказал в интервью ТАСС.
По его словам, есть артисты, которые перестают играть из-за возраста или состояния здоровья.
«Но Джордж Коулман продолжает выступать и в 91 год. Если физически я больше не смогу играть, тогда, наверное, придется остановиться. А так я буду играть, пока буду жив. Я не устал от музыки», - поделился джазмен.
Бутман добавил, что музыка - это его жизнь, и в любом случае необходимо репетировать и практиковаться.
Ранее Игорь Бутман рассказал, что занимается проработкой проекта создания первого в России джазового вуза, который может появиться в Москве или Санкт-Петербурге, пишет Ura.ru.
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