Бутман: Буду играть, пока буду жив

По его словам, есть артисты, которые перестают играть из-за возраста или состояния здоровья.

«Но Джордж Коулман продолжает выступать и в 91 год. Если физически я больше не смогу играть, тогда, наверное, придется остановиться. А так я буду играть, пока буду жив. Я не устал от музыки», - поделился джазмен.

Бутман добавил, что музыка - это его жизнь, и в любом случае необходимо репетировать и практиковаться.

Ранее Игорь Бутман рассказал, что занимается проработкой проекта создания первого в России джазового вуза, который может появиться в Москве или Санкт-Петербурге, пишет Ura.ru.

