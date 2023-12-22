Британия отправляет Киеву последние 32 тысячи бойцов ВСУ после обучения

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что отправляют Киеву последние 32 тысячи украинских бойцов, прошедших обучение в королевстве, сообщает «РЕН ТВ».

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О новых программах тренировок пока объявлено не было. А Евросоюз 21 декабря выдал Украине финальный транш на 1,5 млрд евро в рамках программы помощи за этот год. Возможно, больше денег Киев не получит. Брюссель так и не смог согласовать новый пакет финансовой поддержки на сумму 50 млрд евро на ближайшие три года. Блокирует его одобрение Венгрия.

Ранее стало известно, что администрация президента начала срочные переговоры с союзниками об использовании заблокированных активов России для помощи Украине. США оказывают давление на Великобританию, Германию, Францию, Италию, Японию и Канаду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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