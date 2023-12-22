Британия отправляет Киеву последние 32 тысячи бойцов ВСУ после обучения
В Министерстве обороны Великобритании заявили, что отправляют Киеву последние 32 тысячи украинских бойцов, прошедших обучение в королевстве, сообщает «РЕН ТВ».
О новых программах тренировок пока объявлено не было. А Евросоюз 21 декабря выдал Украине финальный транш на 1,5 млрд евро в рамках программы помощи за этот год. Возможно, больше денег Киев не получит. Брюссель так и не смог согласовать новый пакет финансовой поддержки на сумму 50 млрд евро на ближайшие три года. Блокирует его одобрение Венгрия.
Ранее стало известно, что администрация президента начала срочные переговоры с союзниками об использовании заблокированных активов России для помощи Украине. США оказывают давление на Великобританию, Германию, Францию, Италию, Японию и Канаду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Британия отправляет Киеву последние 32 тысячи бойцов ВСУ после обучения
- СМИ: операция против хуситов в Красном море может еще больше усугубить обстановку
- Военкомы в Одессе притворяются медиками на «скорой» для отлова мужчин на улицах
- В администрации США отказались обсуждать использование замороженных активов России
- Израиль сообщил, что уничтожил тоннели с офисами военного руководства ХАМАС
- Порошенко в ноябре получил от Венгрии $987 тысяч
- Минобороны: в Курской области сбит украинский беспилотник
- Хакера Rockstar Games приговорили к бессрочному содержанию в больнице
- Сын Саркози назвал фильм «Наполеон» с Хоакином Фениксом катастрофой
- Белый дом счел преждевременным использование активов РФ для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru