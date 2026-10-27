В Китае разрывают контракты с Мбаппе из-за оскорбления национальных чувств

Ранее спортсмен в интервью рассказал о любимом меме - его лице, отредактированном в графическом редакторе и наложенном на изображение «китайского диктатора».

Компания-производитель энергетических напитков «Дунпэн» решила прекратить сотрудничество с Мбаппе отметив что она «выступает против любых действий, оскорбляющих национальные чувства, и проявляет нулевую терпимость по отношению к ним».

Кроме того, контракты с футболистом прекратил один из крупнейших поставщиков молока в Китае «Мэнню». Компания так же выступила против «любых слов и действий, которые оскорбляют чувства китайского народа».

