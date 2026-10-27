В Китае разрывают контракты с Мбаппе из-за оскорбления национальных чувств
Компании Китая начали разрывать рекламные контракты с футболистом мадридского «Реала» и сборной Франции Килианом Мбаппе из-за оскорбления национальных чувств. Об этом пишет ТАСС.
Ранее спортсмен в интервью рассказал о любимом меме - его лице, отредактированном в графическом редакторе и наложенном на изображение «китайского диктатора».
Компания-производитель энергетических напитков «Дунпэн» решила прекратить сотрудничество с Мбаппе отметив что она «выступает против любых действий, оскорбляющих национальные чувства, и проявляет нулевую терпимость по отношению к ним».
Кроме того, контракты с футболистом прекратил один из крупнейших поставщиков молока в Китае «Мэнню». Компания так же выступила против «любых слов и действий, которые оскорбляют чувства китайского народа».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Над Россией сбили 222 украинских беспилотника
- В Китае разрывают контракты с Мбаппе из-за оскорбления национальных чувств
- В Брянске при атаке ВСУ погиб один человек, шестеро пострадали
- Приставы взыскивают с Чубайса почти 20 млрд рублей
- Подготовка к Третьей Мировой? Европейцам напомнили о возможной войне с Россией
- Россиянка Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в Токио
- В Запорожской области один человек погиб при атаке БПЛА на автобус
- Гинцбург высказался о распространении нового штамма коронавируса PJ.2.1
- Миллиардера Сулейманова обвинили в заказных убийствах
- СМИ: АдГ хочет уничтожить Евросоюз