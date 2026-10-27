В Китае разрывают контракты с Мбаппе из-за оскорбления национальных чувств

Компании Китая начали разрывать рекламные контракты с футболистом мадридского «Реала» и сборной Франции Килианом Мбаппе из-за оскорбления национальных чувств. Об этом пишет ТАСС.

Дубль Мбаппе принес мадридскому «Реалу» победу над «Барселоной»

Ранее спортсмен в интервью рассказал о любимом меме - его лице, отредактированном в графическом редакторе и наложенном на изображение «китайского диктатора».

Компания-производитель энергетических напитков «Дунпэн» решила прекратить сотрудничество с Мбаппе отметив что она «выступает против любых действий, оскорбляющих национальные чувства, и проявляет нулевую терпимость по отношению к ним».

Кроме того, контракты с футболистом прекратил один из крупнейших поставщиков молока в Китае «Мэнню». Компания так же выступила против «любых слов и действий, которые оскорбляют чувства китайского народа».

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ФОТО: AP/TASS
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