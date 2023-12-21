Герасимов заявил, что за полгода потери ВСУ составили 160 тысяч человек

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что за полгода Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 160 тысяч человек, сообщает ТАСС.

Герасимов: ВСУ в ходе контрнаступления планировали выйти к Крыму

В ходе брифинга для иностранных военных атташе он отметил, что за шесть месяцев также были уничтожены более трёх тысяч боевых бронированных машин, в том числе 766 танков.

«Потери противника на всех направлениях... также составили 121 самолёт и 23 вертолёта», - добавил замминистра.

Ранее Герасимов заявил, что основной задачей российских военных в зоне СВО в этом году было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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