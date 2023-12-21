Герасимов заявил, что за полгода потери ВСУ составили 160 тысяч человек

В ходе брифинга для иностранных военных атташе он отметил, что за шесть месяцев также были уничтожены более трёх тысяч боевых бронированных машин, в том числе 766 танков.

«Потери противника на всех направлениях... также составили 121 самолёт и 23 вертолёта», - добавил замминистра.

Ранее Герасимов заявил, что основной задачей российских военных в зоне СВО в этом году было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

