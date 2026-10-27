Над Россией сбили 222 украинских беспилотника

Дежурные силы ПВО прошедшей ночью нейтрализовали над территорией России более 200 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

В Запорожской области один человек погиб при атаке БПЛА на автобус

Военные перехватили и уничтожили 222 БПЛА, пишет RT.

Дроны были ликвидированы в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях. Кроме того, БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, Крымом и водами Черного моря.

Ранее над российскими регионами ликвидировали 290 беспилотников ВСУ, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры