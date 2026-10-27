Над Россией сбили 222 украинских беспилотника
Дежурные силы ПВО прошедшей ночью нейтрализовали над территорией России более 200 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
Военные перехватили и уничтожили 222 БПЛА, пишет RT.
Дроны были ликвидированы в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях. Кроме того, БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, Крымом и водами Черного моря.
Ранее над российскими регионами ликвидировали 290 беспилотников ВСУ, напоминает Ura.ru.
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