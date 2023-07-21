«Топить корабли!»: От Киева ожидают провокаций в Черном море с целью обвинить Россию

Москва и Киев обменялись угрозами в адрес судов, которые будут следовать в порты в акватории Черного моря после приостановки зерновой сделки. Так, Министерство обороны Украины заявило, что все суда, следующие в акватории Чёрного моря в направлении морских портов России, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками.

Мера будет действовать с полуночи 21 июля 2023 года. В украинском министерстве добавили, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе запрещено как опасное.

Ранее Россия также объявила ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря временно опасными для судоходства, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве также указали, что в связи с прекращением зерновой сделки с полуночи 20 июля корабли, следующие по Чёрному морю в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не готовит диверсий против гражданских судов в Черном море. По его словам, подготовка провокаций противоречит подходам Москвы. Россия продолжает бороться с подобными преступлениями, сказал дипломат.