«Топить корабли!»: От Киева ожидают провокаций в Черном море с целью обвинить Россию
Москва и Киев обменялись угрозами в адрес судов, которые будут следовать в акватории Черного моря. В России уверены, что Киев пойдет на любые провокации, чтобы потом обвинить Москву в нарушениях.
Москва и Киев обменялись угрозами в адрес судов, которые будут следовать в порты в акватории Черного моря после приостановки зерновой сделки. Так, Министерство обороны Украины заявило, что все суда, следующие в акватории Чёрного моря в направлении морских портов России, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками.
Мера будет действовать с полуночи 21 июля 2023 года. В украинском министерстве добавили, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе запрещено как опасное.
Ранее Россия также объявила ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря временно опасными для судоходства, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве также указали, что в связи с прекращением зерновой сделки с полуночи 20 июля корабли, следующие по Чёрному морю в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не готовит диверсий против гражданских судов в Черном море. По его словам, подготовка провокаций противоречит подходам Москвы. Россия продолжает бороться с подобными преступлениями, сказал дипломат.
Попытки приписать России подготовку диверсий посол назвал «фальсификацией чистой воды». Он отметил, что на Западе не отказались от информационных провокаций против Москвы.
До этого в Белом доме заявили, что якобы обладают информацией о подготовке Россией провокаций против гражданских судов в Черном море.
А эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков заявил НСН, что России следует быть готовой к провокациям со стороны Украины в водах Черного моря.
«Теоретически, Украина может топить корабли. Допускаю, что может быть устроена провокация. Потопят какое-нибудь иностранное судно, и объявят, что это сделала Россия, как это обычно бывало. Заявление Киева с прицелом на провокацию. К этому нужно быть готовым», - сказал Калмыков.
Он напомнил, что у Украины на вооружении есть водные британские беспилотники и ракеты, однако Киев будет целиться в гражданские суда, так как они не защищены, и их крушение вызовет больший резонанс.
«Есть британские беспилотники, есть противокорабельные ракеты. Средства у Украины есть. Правда, военные корабли хорошо защищены, а вот против гражданских судов могут быть провокации», - объяснил он.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН предупредил, что НАТО спровоцирует Россию на конфликт, если введет свои суда в зону боевых действий.
«Вероятность того, что военные корабли альянса будут сопровождать гражданские и прочие суда на Украину, есть, но тут речь идет о «слабо», кто на что пойдет, решится ли НАТО сопровождать эти суда, ведь альянс не хочет с нами конфликта, а мы говорим, что будем топить их суда. Еще надо задуматься: что значит «топить»? Стрелять по безоружным кораблям просто так тяжело с моральной точки зрения. Я не уверен в том, что люди на это пойдут. Полагаю, что вопрос об этих судах отпадет сам по себе, поскольку был нанесен удар по инфраструктуре. Она в основном разрушена. Возить будет некого, некуда и нечего», - сказал собеседник НСН.
По его словам, НАТО спровоцируют Россию на конфликт, если отправят свои корабли в сторону Украины.
«В случае возникновения эскалации России и НАТО ответственность будет лежать на НАТО. Мы объявили зону боевых действий. Если НАТО сюда вводит свои корабли, то они сами провоцируют конфликт с Россией», - заключил Сивков.
«Зерновая сделка» прикрывала поставки Украине оружия через Черное море, которых теперь станет меньше, сказал в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Под предлогом зерновой сделки на Украину поставлялось кораблями, в том числе, и оружие, сейчас это будет в меньшей степени. Усилится ли поддержка Украины кораблями? Вряд ли европейцы захотят напрямую участвовать в конфликте и рисковать. Здесь в первую очередь выигрывают именно европейские латифундисты (крупные землевладельцы – прим. НСН), которые выкупили земли и это зерно на Украине», - сказал он.
Зерновая сделка была прекращена 18 июля, Москва отказалась ее продлить из-за невыполнения условий сторон. После этого украинский лидер Владимир Зеленский обещал сделать все, чтобы инициатива продолжила работу без участия России. Эксперты делают прогнозы о том, как в данном случае поступит Турция, которая зарабатывает «серьезные деньги» на поставках украинского зерна.
Украина же не скрывает, что готова рисковать ради «продления» зерновой сделки без согласия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Time заявил, что Киев готов пойти на любой риск ради вывоза украинского зерна по Черному морю.
По его мнению, Россия, объявившая о прекращении зерновой инициативы, свою позицию не изменит, поэтому Украине следует взаимодействовать с заинтересованными сторонами, в том числе с целью минимизировать риски.
При этом власти США не рассматривают вариант предоставления национального флага кораблям для вывоза украинского зерна по Черному морю.
«Мне о таком обсуждении неизвестно», - сообщил в ходе брифинга представитель Белого дома Джон Кирби.
А зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН пригрозил Турции «столкновением» за обход зерновой сделки.
Если они пойдут на продвижение своих вопросов вне зависимости от нашего решения, это может привести к серьезной эскалации. Надеюсь, что разума у них хватит, потому что это могут быть и с Турцией определенные столкновения. Надеюсь, в Турции это все осознают», - сказал он, отметив, что у Турции есть «серьезный денежный» интерес в продлении зерновой сделки.
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