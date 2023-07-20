«Ракеты в Одессе, дрон в Крыму»: Россия и Украина «обмениваются» ударами

Россия и Украина третью ночь подряд «обмениваются ударами». Минувшей ночью мощные взрывы вновь прогремели в Одессе, Николаеве и Сумах. Также в Одесской, Николаевской и Сумской областях объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.

Очевидцы сообщают, что громкие взрывы, например, слышны «возле порта Черноморска в Одесской области.

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», в Одессе работают «Калибры» и дроны-камикадзе.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что «в центре Одессы есть разрушения, поднялся пожар на площади 300 м кв.». Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в центре города начался «очень серьезный пожар».

Также СМИ пишут о взрывах в Запорожье – город контролируется ВСУ.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в ночь на 19 июля город подвергся самой масштабной атаке с начала российской спецоперации. По его словам, в Пересыпском и Киевском районах повреждены жилые дома. Также о взрывах днем ранее сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В столице Украины работала противовоздушная оборона.