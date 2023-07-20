«Ракеты в Одессе, дрон в Крыму»: Россия и Украина «обмениваются» ударами
В Одессе и Сумской области второй раз за ночь прогремели «мощные» взрывы. В Крыму из-за удара украинского беспилотника погиб ребенок.
Россия и Украина третью ночь подряд «обмениваются ударами». Минувшей ночью мощные взрывы вновь прогремели в Одессе, Николаеве и Сумах. Также в Одесской, Николаевской и Сумской областях объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.
Очевидцы сообщают, что громкие взрывы, например, слышны «возле порта Черноморска в Одесской области.
По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», в Одессе работают «Калибры» и дроны-камикадзе.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что «в центре Одессы есть разрушения, поднялся пожар на площади 300 м кв.». Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в центре города начался «очень серьезный пожар».
Также СМИ пишут о взрывах в Запорожье – город контролируется ВСУ.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в ночь на 19 июля город подвергся самой масштабной атаке с начала российской спецоперации. По его словам, в Пересыпском и Киевском районах повреждены жилые дома. Также о взрывах днем ранее сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В столице Украины работала противовоздушная оборона.
19 июля в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные Силы РФ ночью нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов украинской армии в районе Одессы. В сообщении говорится, что для удара, который также нанесли по украинской авиабазе Канатово в Кировоградской области, было использовано высокоточное оружие морского и воздушного базирования.
До этого в ведомстве заявили об «ударе возмездия» по ВСУ за атаку на Крымский мост. Отмечается, что удар был нанесен высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились атаки против России с применением безэкипажных катеров в районе Одессы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил эту информацию.
После этого президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить защиту одесских портов.
При этом очевидно, что Киев в своих атаках нацелился на Крым. Так, 20 июля украинский беспилотник атаковал северо-западную часть Крыма, в результате чего погибла девочка-подросток. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждены четыре административных здания. На месте работают профильные службы», - написал он, добавив, что семья погибшей девочки получит все необходимую помощь.
При этом ранее член Общественной палаты Республики Крым, член совета КРО «ОПОРА РОССИИ», эксперт АСИ Олег Кузнецов в пресс-центре НСН заявил, что атаки дронов не угрожают туристам в Крыму, они направлены на военные объекты.
«На сегодняшнюю ночь 17 беспилотников было сбито, еще 11 посажено силами РЭБ. Атаки идут постоянно, но мы как мирное население этого не замечаем. Полноценно работают РДО, ПВО и так далее. Туристам опасаться нечего: атаки идут, скорее всего, на военные объекты… Хотя, с какой целью было поражение Крымского моста, тоже непонятно», - отметил он.
А 19 июля утро в регионе началось с мощного пожара на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма. Аксенов сообщил, что из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов, это более двух тысяч человек. Ориентировочно жителей будут вывозить в пункты временного размещения (ПВР) на сутки.
При этом официальной информации о том, что стало причиной пожара на полигоне, нет. Ранее в соцсетях сообщали о взрывах в небе и предположительной роботе ПВО, власти региона эти данные не подтверждали. На Украине звучали сообщения о том, что Киев причастен к пожару, в Москве эту версию не подтвердили.
А 17 июля Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Крымский мост атаковали украинские надводные беспилотники. Автомобильная часть моста получила повреждения.
Тогда член Общественной палаты Республики Крым, член совета КРО «ОПОРА РОССИИ», эксперт АСИ Олег Кузнецов в пресс-центре НСН заявил, что Вооруженные силы РФ должны полностью контролировать Черноморское побережье, чтобы избежать терактов.
«Непонятно, почему наши военные не заметили эти дроны на радаре. Это какие-то дополнительные технологии? Говорится, что в это время в небе находился американский военно-разведывательный аппарат… Почему допускается обследование территории над Крымом недружественными странами? Вопросов очень много. В любом случае сейчас официальные лица, в том числе республики Крым, дают свою аналитику. Они понимают: чтобы подобное больше не повторялось, нужно сместить линию обороны в сторону целей СВО. Черноморское побережье должно в итоге полностью контролироваться Вооруженными силами РФ, и тогда не будет никаких прилетов и терактов», - сказал Кузнецов.
Со своей стороны, заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов заявил в пресс-центре НСН, что необходима эшелонированная система обороны, чтобы защитить Крымский мост от атак.
«Чтобы уберечься от подобных терактов, должна быть эшелонированная система обороны. Если имеем в виду морские средства нападения, то у нас должны быть установлены гидрофоны, сонары, которые позволят определять беспилотники и на поверхности, и в толще воды. У нас в этом районе должны постоянно курсировать сторожевые корабли со средствами борьбы против морских целей. У нас должна работать морская авиация, которая обнаруживает аппараты и на воде, и под водой. Кроме того, должны устанавливаться специальные противодиверсионные стальные сети, через которые беспилотники просто не смогут пройти. Средства борьбы есть, в каком виде они у нас были применены – это закрытая информация», - заключил он.
Так или иначе, в Москве считают любые атаки Киева на Крым показательными – это значит, что ВСУ «проваливаются» в контрнаступлении в рамках СВО.
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