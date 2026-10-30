Binance оценила ущерб от инцидента с безопасностью в $6,3 млрд

Ущерб от инцидента с безопасностью на бирже Binance превышает 6 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении площадки в социальной сети X.

$3 млрд: Binance приостановила операции по вводу и выводу средств

Ранее основатель биржи Чанпэн Чжао заявил о вероятной хакерской атаке на площадку, пишет 360.ru. Биржа приостановила операции по вводу и выводу средств.

«По оценкам, общий ущерб составляет примерно 6,3 миллиарда долларов», — указывает Binance.

По данным компании, ЧП могло быть связано с компрометацией ноутбука инженера-разработчика. Злоумышленнику удалось получить доступ к сервисному контейнеру и провести несанкционированные транзакции по выводу денег.

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ФОТО: vk.com/binance
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