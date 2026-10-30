Binance оценила ущерб от инцидента с безопасностью в $6,3 млрд
Ущерб от инцидента с безопасностью на бирже Binance превышает 6 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении площадки в социальной сети X.
Ранее основатель биржи Чанпэн Чжао заявил о вероятной хакерской атаке на площадку, пишет 360.ru. Биржа приостановила операции по вводу и выводу средств.
«По оценкам, общий ущерб составляет примерно 6,3 миллиарда долларов», — указывает Binance.
По данным компании, ЧП могло быть связано с компрометацией ноутбука инженера-разработчика. Злоумышленнику удалось получить доступ к сервисному контейнеру и провести несанкционированные транзакции по выводу денег.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Овечкину подарили гитару перед матчем против «Нэшвилла»
- ПВО за ночь сбила 862 летевших на Москву беспилотника
- Binance оценила ущерб от инцидента с безопасностью в $6,3 млрд
- Крипторынок под ударом: Взлом биржи Binance стал крупнейшим за всю историю
- В США при столкновении двух вертолетов погибли три человека
- Кремль: Россия хочет прочного мира на Украине для будущих поколений
- $3 млрд: Binance приостановила операции по вводу и выводу средств
- Каллас признала, что Европа устала от конфликта на Украине и поддержки Киева
- Россиян ждут изменения при покупке смартфона
- СКР требует 127 млн рублей от посадившего самолет в пшеничное поле пилота