ПВО за ночь сбила 862 летевших на Москву беспилотника

Более 860 беспилотников летело в сторону Московского региона минувшим вечером и в ночь на 30 октября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«В период с 20:30 29 октября до 07:30 30 октября в сторону... региона летело 862 БПЛА», — написал градоначальник в мессенджере «Макс».

Силы ПВО уничтожили большую часть дронов на дальних рубежах. При этом 170 БПЛА нейтрализовали на подлете к столице.

Накануне к Москве и Подмосковью направлялись 613 украинских беспилотников, на подлете к городу был уничтожен 231 дрон, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиМоскваСергей Собянин

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