«Откровенная наглость!»: Путин оценил потери России из-за зерновой сделки в миллиарды долларов

Накануне посол Украины в Анкаре Василий Боднар заявил, что Киев рассматривает новый маршрут для транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии в рамках трехсторонней зерновой инициативы с ООН и Турцией.

Он заявил, что «Турция пытается найти золотую середину и минимизировать риски». По его словам, для использования нового маршрута Украина хочет получить гарантии международного сообщества, которое будет контролировать все мероприятия. Также посол призвал «давить на Россию», чтобы решить этот вопрос.

Со своей стороны, эксперты Росконгресса и Института изучения мировых рынков пришли к выводу, что остановка зерновой сделки ставит под угрозу продовольственную безопасность ряда стран, где стоимость продуктов и до этого росла рекордными темпами.

«Стоимость зерновых взлетела примерно на 20% после февраля 2022 года, но зерновая сделка вернула цены к прежним значениям», - говорится в докладе.

Аналитики отмечают, что ситуация с зерном толкает цены на продукты питания вверх. По данным Института, Европа и Центральная Азия уже столкнулись с шоком в виде подорожания продуктов на 18%.

Также критичные показатели продуктовой инфляции зафиксированы в Ливане (142,9%), Аргентине (95%), Турции (76,8%), Гане (59,7%), Шри-Ланке (59,3%), Руанде (59,2%).

Бывший замминистра экономики России по вопросам аграрного сектора Иван Стариков в беседе с НСН подтвердил, что отсутствие экспорта украинского зерна коренным образом влияет на мировые цены, что вызывает претензии стран глобального Юга, которые являются союзниками России.

«Даже при маленьких объемах экспорта украинского зерна он коренным образом влияет на ценовые котировки на биржах. Поэтому уже сейчас заметно, что цены на зерно поползли, а это для беднейших стран очень критично. Поэтому в этом смысле наши союзники из стран глобального Юга могут выразить свои претензии. У нас устойчиво растет производство зерна, в какой-то части мы смогли бы заменить украинское, но у нас уже другие рынки, где мы работаем с большими объемами. Я думаю, что торговая война в нынешних условиях не очень продуктивна», - объяснил он.

При этом он также добавил, что Турция зарабатывает на экспорте украинского зерна серьезные деньги, поэтому просто так от этой инициативы не откажется.