«Откровенная наглость!»: Путин оценил потери России из-за зерновой сделки в миллиарды долларов
Глава государства назвал условия возращения Москвы в сделку. В Минобороны РФ заявили, что теперь корабли, следующие по Чёрному морю в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.
Зерновая сделка была прекращена 18 июля, Москва отказалась ее продлить из-за невыполнения условий сторон. После этого украинский лидер Владимир Зеленский обещал сделать все, чтобы инициатива продолжила работу без участия России. Эксперты делают прогнозы о том, как в данном случае поступит Турция, которая зарабатывает «серьезные деньги» на поставках украинского зерна.
Накануне президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал условия для возвращения России в зерновую сделку. По его словам, главным условием является восстановление изначальной гуманитарной сути инициативы. Также необходимо вывести из-под санкций российское зерно и удобрения, а еще ликвидировать препятствия для российских банков, в том числе подключение их к SWIFT.
Путин оценил потери российских производителей удобрений в 1,6 миллиарда долларов. Потери российских аграриев из-за роста стоимости фрахта судов и финансовых расчетов оцениваются в 1,2 миллиарда долларов, сказал глава государства. Он напомнил, что доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%, а Украины - меньше 5%.
«Запад сделал все, чтобы пустить зерновую сделку под откос. Они не пожалели на это сил. Просто откровенная наглость и бесцеремонность», — сказал он, комментируя невыполнение Западом российских условий.
Накануне посол Украины в Анкаре Василий Боднар заявил, что Киев рассматривает новый маршрут для транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии в рамках трехсторонней зерновой инициативы с ООН и Турцией.
Он заявил, что «Турция пытается найти золотую середину и минимизировать риски». По его словам, для использования нового маршрута Украина хочет получить гарантии международного сообщества, которое будет контролировать все мероприятия. Также посол призвал «давить на Россию», чтобы решить этот вопрос.
Со своей стороны, эксперты Росконгресса и Института изучения мировых рынков пришли к выводу, что остановка зерновой сделки ставит под угрозу продовольственную безопасность ряда стран, где стоимость продуктов и до этого росла рекордными темпами.
«Стоимость зерновых взлетела примерно на 20% после февраля 2022 года, но зерновая сделка вернула цены к прежним значениям», - говорится в докладе.
Аналитики отмечают, что ситуация с зерном толкает цены на продукты питания вверх. По данным Института, Европа и Центральная Азия уже столкнулись с шоком в виде подорожания продуктов на 18%.
Также критичные показатели продуктовой инфляции зафиксированы в Ливане (142,9%), Аргентине (95%), Турции (76,8%), Гане (59,7%), Шри-Ланке (59,3%), Руанде (59,2%).
Бывший замминистра экономики России по вопросам аграрного сектора Иван Стариков в беседе с НСН подтвердил, что отсутствие экспорта украинского зерна коренным образом влияет на мировые цены, что вызывает претензии стран глобального Юга, которые являются союзниками России.
«Даже при маленьких объемах экспорта украинского зерна он коренным образом влияет на ценовые котировки на биржах. Поэтому уже сейчас заметно, что цены на зерно поползли, а это для беднейших стран очень критично. Поэтому в этом смысле наши союзники из стран глобального Юга могут выразить свои претензии. У нас устойчиво растет производство зерна, в какой-то части мы смогли бы заменить украинское, но у нас уже другие рынки, где мы работаем с большими объемами. Я думаю, что торговая война в нынешних условиях не очень продуктивна», - объяснил он.
При этом он также добавил, что Турция зарабатывает на экспорте украинского зерна серьезные деньги, поэтому просто так от этой инициативы не откажется.
«Очевидно, что Турция серьезные деньги зарабатывает на экспорте украинского зерна. При этом Турция имеет серьезный военно-морской флот, поэтому нам будет необходимо провести дополнительные консультации и вернуться в зерновую сделку», - рассказал Стариков.
Со своей стороны, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН предупредил, что возобновление зерновой сделки без России несет риски для всех участников.
«Я думаю, что гражданские судовладельцы, понимая риски, перестанут ходить в Одессу. В этом их убедит ситуация во всех портах черноморского побережья, эти объекты будут подвергнуты соответствующему воздействию со стороны нашего российского оружия. Это быстро остудит пыл кого-то транспортировать зерно из Одессы и других портов, которые еще доступны Украине. Турция на этом зарабатывает, Европа зарабатывает. Но рисковать будет именно Украина, а не они», - отметил Цеков.
С подобной риторикой выступил и зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Если Украина и Турция не будут считаться с решением Москвы приостановить зерновую сделку, это приведет к эскалации с Анкарой, заявил он НСН.
«Наши условия не соблюдаются, прекращение зерновой сделки до момента решения все наших вопросов просто необходимо. Это абсолютно правильное решение. Я не вижу, какие военные возможности в связи с этим может получить Украина. Все зависит от дальнейших шагов со стороны Украины, со стороны Турции. Если они пойдут на продвижение своих вопросов вне зависимости от нашего решения, это может привести к серьезной эскалации. Надеюсь, что разума у них хватит, потому что это могут быть и с Турцией определенные столкновения. Надеюсь, в Турции это все осознают», - сказал он.
При этом агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что Турция не согласится с инициативой Украины продолжить реализацию зерновой сделки без участия России. Отмечается, что продолжение зерновой сделки без участия РФ несет большие риски для Турции. Анкара не захочет подвергать свои корабли опасности, но будет прилагать усилия, чтобы «вернуть» Москву в соглашение.
19 июля Россия объявила ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря временно опасными для судоходства, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве указали, что в связи с прекращением зерновой сделки с полуночи 20 июля корабли, следующие по Чёрному морю в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН заявил, что НАТО спровоцирует Россию на конфликт, если введет свои суда в зону боевых действий.
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