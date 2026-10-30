Кремль: Россия хочет прочного мира на Украине для будущих поколений
30 октября 202607:20
Юлия Савченко
Россия желает достижения прочного мира на Украине. Об этом рассказал телеканалу NBC пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы хотим мира, долгосрочного мира для будущих поколений», — отметил представитель Кремля.
Песков указал, что России необходимо полноценное завершение конфликта, а не перемирие.
Ранее пресс-секретарь назвал невозможным окончательное урегулирование кризиса на Украине без представителя Киева, который взял бы на себя такую ответственность, пишет 360.ru.
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