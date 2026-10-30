Каллас признала, что Европа устала от конфликта на Украине и поддержки Киева

Европейцы устали от конфликта на Украине и им становится сложнее объяснять, зачем Европе нужно поддерживать Киев, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глава евродипоматии Кайи Каллас.

Эксперт назвал условие, при котором Каллас могут отправить в отставку

При этом она призвала «сохранять стойкость и делать больше» для поддержки Украины. Высказывание Каллас прозвучало в ходе публичной дискуссии с главой МИД Канады Анитой Ананд.

Ранее главу евродипломатии Каю Каллас назвали одним из крупнейших разочарований в истории ЕС из-за отсутствия интереса к обсуждению с ней переговоров по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:УкраинаЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры