Каллас признала, что Европа устала от конфликта на Украине и поддержки Киева

При этом она призвала «сохранять стойкость и делать больше» для поддержки Украины. Высказывание Каллас прозвучало в ходе публичной дискуссии с главой МИД Канады Анитой Ананд.

Ранее главу евродипломатии Каю Каллас назвали одним из крупнейших разочарований в истории ЕС из-за отсутствия интереса к обсуждению с ней переговоров по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

