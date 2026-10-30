В США при столкновении двух вертолетов погибли три человека

Два вертолета столкнулись в воздухе в штате Орегон в США, есть жертвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса шерифа округа Ямхилл.

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Инцидент произошел к северу от города Макминвилла. В воздухе столкнулись вертолеты Robinson R22 и Airbus.

«Правоохранители и медики подтвердили, что на борту вертолета Robinson находились два человека, еще один был на борту Airbus. Все трое погибли», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что на борту Robinson находились пилот-инструктор из Техаса и его ученик из Великобритании, в Airbus летел 38-летний местный житель. Причины ЧП устанавливаются.

Ранее в Канаде вертолет разбился в поле в муниципалитете Сент-Брижит-д’Ибервиль, погибли четыре человека, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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