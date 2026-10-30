$3 млрд: Binance приостановила операции по вводу и выводу средств

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance приостановила все операции по вводу и выводу средств, сообщило ее руководство в соцсети X.

СМИ: Хакеры взломали крупнейшую криптобиржу Binance

Это произошло после вероятной хакерской атаки. Приостановка связана с мерами предосторожности и носит временный характер.

В настоящее время команда биржи проводит проверки безопасности, блокирует активы и взаимодействует с правоохранительными органами.

Объем замороженных средств на Binance составляет около $3 млрд.

Ранее основатель Binance подтвердил взлом биржи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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