Пресс‑служба Binance заверила, что средства пользователей находятся в полной безопасности. Эту позицию поддержал и основатель биржи Чанпэн Чжао, опубликовавший соответствующее сообщение в соцсети X. Специалисты по безопасности в срочном порядке анализируют всю релевантную информацию, блокируют соответствующие активы и взаимодействуют с правоохранительными органами. В компании пообещали, что как только будут получены проверенные данные, об этом сообщат через официальные каналы платформы. При этом признаков утечки закрытых ключей от кошельков в результате инцидента не обнаружено.

Общий ущерб от инцидента с безопасностью оценивается примерно в 6,3 млрд долларов. Binance заявила, что намерена покрыть все потери пользователей, в том числе за счет собственных средств компании.

Резонанс от атаки затронул и других игроков рынка. Компания Circle заморозила около 800 млн долларов в Tether при прохождении средств через свои сети, а сама Tether отдельно заблокировала примерно 1,56 млрд долларов, связанных со взломом Binance.