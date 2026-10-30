Крипторынок под ударом: Взлом биржи Binance стал крупнейшим за всю историю
Крупнейший взлом биржи Binance обвалил рынок криптовалюты. Общий ущерб от инцидента с безопасностью оценивается примерно в 6,3 млрд долларов.
В ночь на 30 октября крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance столкнулась с масштабной хакерской атакой. На фоне сообщений о взломе платформа в качестве меры предосторожности временно приостановила все операции по вводу и выводу средств. По последним подтверждённым данным компании, сумма замороженных активов достигла около 3 млрд долларов.
Пресс‑служба Binance заверила, что средства пользователей находятся в полной безопасности. Эту позицию поддержал и основатель биржи Чанпэн Чжао, опубликовавший соответствующее сообщение в соцсети X. Специалисты по безопасности в срочном порядке анализируют всю релевантную информацию, блокируют соответствующие активы и взаимодействуют с правоохранительными органами. В компании пообещали, что как только будут получены проверенные данные, об этом сообщат через официальные каналы платформы. При этом признаков утечки закрытых ключей от кошельков в результате инцидента не обнаружено.
Общий ущерб от инцидента с безопасностью оценивается примерно в 6,3 млрд долларов. Binance заявила, что намерена покрыть все потери пользователей, в том числе за счет собственных средств компании.
Резонанс от атаки затронул и других игроков рынка. Компания Circle заморозила около 800 млн долларов в Tether при прохождении средств через свои сети, а сама Tether отдельно заблокировала примерно 1,56 млрд долларов, связанных со взломом Binance.
Параллельно стало известно о другой атаке — на букмекерскую платформу Polymarket. Хакеры воспользовались технической уязвимостью и похитили у пользователей не менее 2,6 млн долларов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Причиной взлома стала уязвимость в DebugBear — стороннем инструменте для мониторинга производительности, который использовался на сайте Polymarket. По данным WSJ, средства были похищены более чем с 700 аккаунтов, а на кошельке, предположительно принадлежащем злоумышленнику, оказалось свыше 2,5 млн долларов.
Polymarket подтвердила факт компрометации средств пользователей, приостановила торги на международной площадке для устранения последствий атаки и обратилась в правоохранительные органы Великобритании, где базируется компания DebugBear.
В то же время в СМИ появлялись слухи о взломе крупной австралийской криптовалютной биржи и брокерской платформы Swyftx и криптобиржи Bitget, однако обе площадки позже опровергли эту информацию в своих соцсетях, заявив, что работают в штатном режиме. Биржа Bybit также подтвердила стабильную работу своих сервисов.
По мнению аналитика Bloomberg Intelligence Джеймса Сейффарта, хотя утечки из горячих кошельков не являются новостью для криптоиндустрии, масштабы текущего инцидента могут сделать его одним из значимых взломов для крупнейшей биржи. Гендиректор криптохедж‑фонда Third Eye Тянь Цзэн подчеркнул, что непрекращающиеся успешные взломы наносят огромный ущерб индустрии, и особую опасность это представляет в эпоху стремительного развития технологий искусственного интеллекта.
Кражи и злоупотребления на биржах сопровождают почти двадцатилетнюю историю криптоиндустрии и нередко провоцировали затяжные падения рынка. Среди наиболее резонансных случаев — крах биржи FTX Сэма Бэнкмана‑Фрида в ноябре 2022 года, банкротство японской биржи Mt. Gox после атаки в 2011 году, а также взлом биржи Bybit в феврале 2025 года, в результате которого хакеры вывели около 1,5 млрд долларов в криптовалюте (ответственность за тот инцидент возложили на северокорейских хакеров Lazarus).
Личность предполагаемых злоумышленников в случае с Binance остается неизвестной, и биржа не сообщала, связывались ли с ней хакеры. Дополнительную волатильность рынку придают и внешние факторы: в пятницу истекают опционы на 11 млрд долларов, а до промежуточных выборов в США, которые могут привести к усилению регуляторного давления на криптоиндустрию, остаются считанные дни.
Инцидент спровоцировал резкое падение цен на основные криптовалюты. Курс биткоина опускался ниже 77 тысяч долларов, потеряв 4,4%, а Ethereum подешевел до 2,2 тысячи долларов (–5,5%). Общая капитализация криптовалютного рынка сократилась на 4,5% и сейчас составляет 2,6 трлн долларов.
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