СТАМБУЛ-3: «ОЧЕНЬ ДАЛЕКИЕ ПОЗИЦИИ»

Первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной прошли 16 мая в Стамбуле, после чего произошел масштабный обмен пленными. Второй раунд также прошел в турецкой столице 2 июня: стороны обменялись меморандумами с предложениями по урегулированию.

Третий раунд прошел сегодня вечером в стамбульском дворце Чираган, при этом переговоры делегаций, начавшиеся около 20:30 по местному времени, продлились около 40 минут.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил по итогам переговоров журналистам, что Москва предложила Киеву рассмотреть возможность объявления «коротких перемирий» на 24 или 48 часов, для того, чтобы забрать раненых и убитых.

Касаясь перспектив возможной встречи лидеров России и Украины, он отметил, что она должна «поставить точку».

"На самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а "ставить точку", подписывать. Понимаете? Как у нас говорят: конец - делу венец. Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла", - сказал Мединский, отвечая на вопрос, затрагивалась ли во время переговоров тема встречи глав двух государств.

Вместе с тем он отметил, что позиции Москвы и Киева, изложенные в меморандумах по урегулированию «очень далеки» друг от друга.

Мединский также сообщил о завершении второго «беспрецедентно большого» обмена пленными. По его словам, Россия предложила Украине обменять еще по 1200 пленных с каждой из сторон.

Глава делегации также отметил, что Россия вернула Украине более 7 тысяч тел погибших военных, а предлагает передать Киеву еще три тысячи тел. Обсуждается вопрос и о возвращении гражданских лиц. Вместе с тем Киев должен прояснить ситуацию с мирными жителями Курской области, которых удерживают на Украине, добавил Мединский.

