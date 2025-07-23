До «точки» далеко: Третий раунд переговоров России и Украины не стал прорывом
Глава российской делегации Владимир Мединский, приехавший в Стамбул в майке от Putin Team, рассказал об обменах пленными, гражданскими и погибшими, объяснив, когда будет поставлена «точка».
Третий раунд российско-украинских переговоров прошел 23 июля вечером в во дворце Чираган в Стамбуле. В его рамках Москва предложила Киеву идею «коротких перемирий», кроме того был затронут вопрос возможной встречи лидеров двух стран.
О каких-то судьбоносных договоренностях на переговорах пока не сообщалось. Речь шла об обмене пленными, гражданскими и телами погибших.
СТАМБУЛ-3: «ОЧЕНЬ ДАЛЕКИЕ ПОЗИЦИИ»
Первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной прошли 16 мая в Стамбуле, после чего произошел масштабный обмен пленными. Второй раунд также прошел в турецкой столице 2 июня: стороны обменялись меморандумами с предложениями по урегулированию.
Третий раунд прошел сегодня вечером в стамбульском дворце Чираган, при этом переговоры делегаций, начавшиеся около 20:30 по местному времени, продлились около 40 минут.
Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил по итогам переговоров журналистам, что Москва предложила Киеву рассмотреть возможность объявления «коротких перемирий» на 24 или 48 часов, для того, чтобы забрать раненых и убитых.
Касаясь перспектив возможной встречи лидеров России и Украины, он отметил, что она должна «поставить точку».
"На самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а "ставить точку", подписывать. Понимаете? Как у нас говорят: конец - делу венец. Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла", - сказал Мединский, отвечая на вопрос, затрагивалась ли во время переговоров тема встречи глав двух государств.
Вместе с тем он отметил, что позиции Москвы и Киева, изложенные в меморандумах по урегулированию «очень далеки» друг от друга.
Мединский также сообщил о завершении второго «беспрецедентно большого» обмена пленными. По его словам, Россия предложила Украине обменять еще по 1200 пленных с каждой из сторон.
Глава делегации также отметил, что Россия вернула Украине более 7 тысяч тел погибших военных, а предлагает передать Киеву еще три тысячи тел. Обсуждается вопрос и о возвращении гражданских лиц. Вместе с тем Киев должен прояснить ситуацию с мирными жителями Курской области, которых удерживают на Украине, добавил Мединский.
КОСТЮМЫ И КОЛБАСА: ЧТО ОБСУЖДАЛИ ЖУРНАЛИСТЫ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в среду указывал на возможные темы обсуждения в третьем раунде переговоров.
«Будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда. Также разговор по продолжению очень важного процесса взаимных обменов. При необходимости, конечно, будут подниматься любые другие вопросы. Такие решения будут принимать главы делегаций», - сказал Песков.
Еще одно заявление Дмитрия Сергеевича российские государственные информагентства попытались превратить в сенсацию.
«Вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандумов, - это и есть подготовка встречи», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готова ли российская сторона к обсуждению возможности встречи президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Состав российской делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским остался неизменным. При этом журналисты отметили тот факт, что Мединский прибыл в Стамбул в серой футболке от бренда Putin Team.
При этом большинство членов украинской делегации во главе с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым были одеты в костюмы, один человек был в камуфляже. Также журналистов позабавили изменения в составе делегации Киева, в которой появился представитель уполномоченного Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Колбаса.
Мединский и Умеров перед переговорами делегаций побеседовали тет-а-тет, а также в «тройном» составе вместе с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Перед началом третьего раунда в Telegram-канале Зеленского появился призыв к полному прекращению огня.
«Представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня...», — отмечалось в сообщении.
Со своей стороны, депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков усомнился в эффективности переговорщиков от его страны во главе с Умеровым.
«Тех людей, которые могли бы эффективно проводить переговоры в Стамбуле, в нашей переговорной группе я не вижу», — посетовал парламентарий.
Переговоры велись на русском языке, при этом, по данным источников, их не будут продолжать 24 июля.
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