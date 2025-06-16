«Страхи Зеленского»: Почему «не созрел» третий раунд переговоров РФ и Украины
Реализация договоренностей проходит через «киевское не хочу», поскольку задача Зеленского – затянуть боевые действия, сказал в эфире НСН Константин Долгов.
Третий раунд российско-украинских переговоров выглядит «не созревшим», поскольку Киев пока не проявляет готовности к мирному урегулированию конфликта, заявил в интервью НСН чрезвычайный и полномочный посланник I класса Константин Долгов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что точной даты переговоров пока нет, хотя российская сторона заявляла о готовности продолжить их после 22 июня. По его словам, речь о смене Стамбула на какую-то иную переговорную площадку пока не заходила. Долгов указал, что именно могут обсуждать стороны.
«Все темы, которые требуют обсуждения, в том числе касающиеся мирного урегулирования ситуации, содержатся в нашем меморандуме, который мы передали украинской стороне. Вопрос в том, на что готовы пойти Киев и его западные покровители и спонсоры? Пока готовности к серьезному регулированию мы не видим. Реализация достигнутых соглашений по гуманитарным вопросам проходила через киевское "не хочу". Есть тревожная информация о готовящихся провокациях. Как дальше будет - прогнозировать сложно», - отметил дипломат.
По его мнению, страхи украинского лидера Владимира Зеленского приводят к тому, что он затягивает боевые действия.
«С той стороны много страхов. Зеленский не видит себя после окончания боевых действий, он понимает, что у него никакой перспективы нет, поэтому его задача - затянуть боевые действия, несмотря на колоссальные потери, которые несет его армия. Даты переговоров пока нет, наверное, пока не созрел этот раунд. Мирное урегулирование имеет место тогда, когда к этому готовы все заинтересованные стороны. Если кто-то не готов, значит вопросы решаются другим путем, в частности, военным», - заключил собеседник НСН.
Глава переговорной группы с российской стороны, помощник президента РФ Владимир Мединский ранее рассказал, как теракт в Брянской области повлиял на второй раунд российско-украинских переговоров, который прошел в Стамбуле 2 июня, напоминает «Радиоточка НСН».
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