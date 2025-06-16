Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что точной даты переговоров пока нет, хотя российская сторона заявляла о готовности продолжить их после 22 июня. По его словам, речь о смене Стамбула на какую-то иную переговорную площадку пока не заходила. Долгов указал, что именно могут обсуждать стороны.

«Все темы, которые требуют обсуждения, в том числе касающиеся мирного урегулирования ситуации, содержатся в нашем меморандуме, который мы передали украинской стороне. Вопрос в том, на что готовы пойти Киев и его западные покровители и спонсоры? Пока готовности к серьезному регулированию мы не видим. Реализация достигнутых соглашений по гуманитарным вопросам проходила через киевское "не хочу". Есть тревожная информация о готовящихся провокациях. Как дальше будет - прогнозировать сложно», - отметил дипломат.

По его мнению, страхи украинского лидера Владимира Зеленского приводят к тому, что он затягивает боевые действия.