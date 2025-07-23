Мединский: Россия передала Украине более семи тысяч тел бойцов ВСУ
Российская сторона вернула Украине более семи тысяч тел бойцов ВСУ, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле.
По его словам, сейчас завершается обмен по 250 пленных с каждой стороны. Кроме того, Москва предложила Киеву обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.
Все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между Россией и Украиной выполнены, подчеркнул глава российской переговорной делегации.
Москва предложила Киеву рассмотреть возможность коротких перемирий, чтобы забрать раненных и погибших, сообщил Мединский. По его словам, из-за дронов санитарные команды подвергаются большому риску.
Переговоры двух делегаций продлились около часа, отмечает «Радиоточка НСН». Предыдущие переговоры состоялись 16 мая и 2 июня в том же дворце Чираган в Стамбуле.
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