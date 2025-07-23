Песков: Российско-украинская встреча на высшем уровне сейчас нецелесообразна

По его словам, такому саммиту должна предшествовать подготовка, в качестве которой следует рассматривать, в том числе и работу по согласованию меморандумов Москвы и Киева.

«Иначе на высшем уровне придётся выполнять эту черновую, очень сложную и очень ёмкую работу», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что меморандумы России и Украины по мирному урегулированию диаметрально противоположны, сообщает RT.