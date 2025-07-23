Песков: Российско-украинская встреча на высшем уровне сейчас нецелесообразна
Российско-украинская встреча на высшем уровне в настоящее время нецелесообразна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, такому саммиту должна предшествовать подготовка, в качестве которой следует рассматривать, в том числе и работу по согласованию меморандумов Москвы и Киева.
«Иначе на высшем уровне придётся выполнять эту черновую, очень сложную и очень ёмкую работу», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что меморандумы России и Украины по мирному урегулированию диаметрально противоположны, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru