«Терпению приходит конец»: Разрешение Киеву бить вглубь РФ грозит Третьей мировой
Зеленский хочет поехать в США, чтобы лично попросить Байдена разрешения «бить по РФ», Байден не примет решения по ракетам до представления Киевом своего плана.
Разрешение Киеву бить дальнобойным западным оружием вглубь территории России приведет к глобальной Третьей мировой войне. Такое мнение высказал бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
Хоть Запад официально и отрицает свое разрешение Киеву наносить удары по территориям РФ, Москва намекает, какими будут последствия подобных решений Вашингтона.
Так, Белый дом по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не сообщил о решении Вашингтона по нанесению ударов западным оружием вглубь российской территории.
Снятие запрета ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов по России оправданно, но каждая страна самостоятельно принимает решение по этому вопросу, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.
При этом украинский лидер Владимир Зеленский планирует отправиться в США, чтобы лично просить у американского президента Джо Байдена разрешения наносить удары вглубь России дальнобойным западным оружием, пишет немецкое издание Bild. Утверждается, что поездка Зеленского в Вашингтон намечена на ближайшие недели. Белый дом ждет от Зеленского плана и пока придерживается тактики «выжидания».
ПУТИН ОТВЕТИЛ НАТО
До этого российский лидер Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», поскольку Киев может наносить такие удары только с помощью спутников НАТО.
«А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — предупредил он.
Днем ранее «неожиданно» на языке возмездия и ответа на провокации Запада вновь заговорил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Россия проявляет терпение в вопросе применения ядерного оружия в ответ на действия стран Запада на Украине, но любому терпению приходит конец, написал он.
Медведев ответил западным политикам, которые оценивают реакцию Москвы на возможные провокации Киева. «Русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают», поскольку России не нужен ядерный конфликт, Медведев согласился с последним утверждением, так как это «очень плохая история с тяжелейшим исходом».
«Именно поэтому до сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или тем более стратегического) не было принято. Хотя, прямо скажем, для этого есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания. Тот же Курск, например. Но Россия проявляет терпение», – написал он.
При этом на Западе, по его мнению, не признают, что «любому терпению приходит конец».
НАГЛЫЕ УГРОЗЫ
Существуют реальные угрозы применения дальнобойного оружия со стороны Киева с прямым использованием возможностей НАТО, включая атаки беспилотников, заявил ранее в эфире НСН зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов.
«Мы должны быть готовы отразить любые атаки в любой момент, не так важно, кто запускает. Все остальное – это детали. Действовать мы будем однозначно вне зависимости от того, кто это сделал. Нам специально подбрасывают сейчас такие вещи, чтобы мы гадали, кто это сделал и так далее. Объективных данных пока нет. Вне всякого сомнения, есть угрозы применения дальнобойного оружия, включая беспилотники, с прямым использованием возможностей НАТО. Они и так этим уже занимаются, не могу исключить, что они будут это делать с большей наглостью и интенсивностью», - предупредил он.
Подобные атаки Климов назвал террористическими актами и отметил, что виновные должны преследоваться уголовно.
«Хватает разной пропаганды с той стороны с целью ввести нас в некое смятение. В практическом плане эти обсуждения ничего не дают. Я считаю, что только специалисты должны решать вопросы, что и откуда летает. У них для этого есть все возможности. Когда все будет выяснено, есть серьезные основания для уголовного преследования для тех, кто это сделал. Сейчас я не знаю, кто это сделал, но какая разница. Я считаю, что это попытка террористических актов, именно так нужно к этому относиться», - заключил собеседник НСН.
Ограничения на работу аэропортов Мурманска и Апатитов вновь ввели в Мурманской области 12 сентября. Днем ранее три беспилотника были сбиты в регионе, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале. Швеция и Финляндия, которые входят в Североатлантический альянс, могли участвовать в атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Мурманскую область 11 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать прилет БПЛА в Мурманскую область. По его словам, такая информация находится в ведении у военных и спецслужб, а к сообщениям о запуске дронов со стороны Норвегии необходимо относиться критически.
В свою очередь посол в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что, нацеливая Украину к применению американских ракет по простым российским гражданам, США прокладывают путь к Третьей мировой войне. Он также добавил, что политики Вашингтона довольны гибелью славян по обе стороны украинского конфликта.
Передача Великобританией новых ракет Вооруженным силам Украины (ВСУ) автоматически делает страну участником конфликта, заявил сенатор Алексей Пушков.
Он подчеркнул, что при этом Лондону необходимо учитывать последствия, к которым может привести данный шаг. Сенатор напомнил о заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера, что страна не ищет конфликта с РФ, однако считает, что у Украины есть право на самооборону.
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