«Терпению приходит конец»: Разрешение Киеву бить вглубь РФ грозит Третьей мировой

При этом на Западе, по его мнению, не признают, что «любому терпению приходит конец».

НАГЛЫЕ УГРОЗЫ

Существуют реальные угрозы применения дальнобойного оружия со стороны Киева с прямым использованием возможностей НАТО, включая атаки беспилотников, заявил ранее в эфире НСН зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов.

«Мы должны быть готовы отразить любые атаки в любой момент, не так важно, кто запускает. Все остальное – это детали. Действовать мы будем однозначно вне зависимости от того, кто это сделал. Нам специально подбрасывают сейчас такие вещи, чтобы мы гадали, кто это сделал и так далее. Объективных данных пока нет. Вне всякого сомнения, есть угрозы применения дальнобойного оружия, включая беспилотники, с прямым использованием возможностей НАТО. Они и так этим уже занимаются, не могу исключить, что они будут это делать с большей наглостью и интенсивностью», - предупредил он.

Подобные атаки Климов назвал террористическими актами и отметил, что виновные должны преследоваться уголовно.

«Хватает разной пропаганды с той стороны с целью ввести нас в некое смятение. В практическом плане эти обсуждения ничего не дают. Я считаю, что только специалисты должны решать вопросы, что и откуда летает. У них для этого есть все возможности. Когда все будет выяснено, есть серьезные основания для уголовного преследования для тех, кто это сделал. Сейчас я не знаю, кто это сделал, но какая разница. Я считаю, что это попытка террористических актов, именно так нужно к этому относиться», - заключил собеседник НСН.

Ограничения на работу аэропортов Мурманска и Апатитов вновь ввели в Мурманской области 12 сентября. Днем ранее три беспилотника были сбиты в регионе, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале. Швеция и Финляндия, которые входят в Североатлантический альянс, могли участвовать в атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Мурманскую область 11 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать прилет БПЛА в Мурманскую область. По его словам, такая информация находится в ведении у военных и спецслужб, а к сообщениям о запуске дронов со стороны Норвегии необходимо относиться критически.