Байден заявил, что не думает много о Путине после его слов об ударах по России

Президент США Джо Байден прокомментировал предупреждение российского лидера Владимира Путина о возможных последствиях снятия запрета на удары Украины западными ракетами по территории России. Об этом сообщает NBC News.

Байден заявил, что не уделяет много внимания высказываниям Путина. В ответ на вопрос журналистов о предостережении российского президента президент США отметил, что не придает особого значения высказываниям Путина.

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12 сентября Путин предупредил, что использование дальнобойного западного оружия для ударов по России означало бы, что страны НАТО, США и европейские государства непосредственно воюют с Россией.

По его словам, Киев не способен осуществлять такие удары самостоятельно, поскольку для этого необходимы данные со спутников НАТО, которые Украина не имеет. Помимо этого, Путин подчеркнул, что только военнослужащие НАТО могут вносить полетные задания, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинСШАДжо Байден

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