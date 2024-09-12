Антонов: США разговорами об ударах по РФ готовят путь к Третьей мировой войне

По его словам, США прокладывают путь к Третьей мировой войне. Дипломат указал, что Вашингтон загоняет себя «в топь украинского конфликта», жертвуют благосостоянием американцев, передавая Киеву оружие и боеприпасы на миллиарды долларов.

Ранее стало известно, что решение о разрешении Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по целям в России уже принято, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

