Антонов: США разговорами об ударах по РФ готовят путь к Третьей мировой войне

Киев с помощью разговоров о возможности применения ракет США для ударов вглубь российской территории настраивают на усиление атак по простым гражданам, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Пушков считает решение об ударах по РФ делом нескольких дней

По его словам, США прокладывают путь к Третьей мировой войне. Дипломат указал, что Вашингтон загоняет себя «в топь украинского конфликта», жертвуют благосостоянием американцев, передавая Киеву оружие и боеприпасы на миллиарды долларов.

Ранее стало известно, что решение о разрешении Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по целям в России уже принято, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:ВойнаСШАРоссийское ПосольствоАнатолий Антонов

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