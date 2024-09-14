Рябков: Москва ответит на удары вглубь России так, чтобы мало не показалось
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях седьмого Медиасаммита БРИКС заявил, что российская сторона так отреагирует на снятие разрешения со стороны США и Британии бить дальнобойными ракетами по территории РФ, чтобы «мало не показалось».
По его словам, Соединенные Штаты явно недооценивают степень опасности той игры по Украине, которую они ведут.
Замглавы российского МИД не исключил, что Россия прекратит поставки титана и урана в США.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не хочет договариваться по-честному и цепляется за «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского, которая является «ультиматумом чистой воды», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru