На Украине допустили возможность попросить Запад ввести войска в случае нехватки сил

В случае нехватки сил ВСУ для противостояния российской армии, Украине придется попросить Запад ввести войска. Об этом сообщает французский телеканал LCI со ссылкой на украинского депутата Алексея Гончаренко* (внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов).

При этом он подчеркнул, что многое будет зависеть от того, как будут складываться события в зоне эскалации конфликта.

«Гарантий безопасности больше нет»: Зачем Россия объявила Зеленского и Порошенко в розыск

«Если Украина не сможет остановить Путина в одиночку, без поддержки Европы, возможно, мы попросим отправить войска», - заявил он.

Ранее эксперт из Великобритании Александр Меркурис заявил, что украинские чиновники в непубличных разговорах уже соглашаются с тем, что Донбасс скоро будет окончательно потерян для Киева. Об этом сообщали «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:ДепутатЗападРоссияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры