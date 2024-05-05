На Украине допустили возможность попросить Запад ввести войска в случае нехватки сил
В случае нехватки сил ВСУ для противостояния российской армии, Украине придется попросить Запад ввести войска. Об этом сообщает французский телеканал LCI со ссылкой на украинского депутата Алексея Гончаренко* (внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов).
При этом он подчеркнул, что многое будет зависеть от того, как будут складываться события в зоне эскалации конфликта.
«Если Украина не сможет остановить Путина в одиночку, без поддержки Европы, возможно, мы попросим отправить войска», - заявил он.
Ранее эксперт из Великобритании Александр Меркурис заявил, что украинские чиновники в непубличных разговорах уже соглашаются с тем, что Донбасс скоро будет окончательно потерян для Киева. Об этом сообщали «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru