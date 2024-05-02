«Отвлечь французов»: Заявление Макрона об отправке войск на Украину назвали блефом
Сергей Федоров заявил НСН, что французские СМИ убеждают население в том, что Россия – агрессор, а украинская повестка отвлекает граждан от социальных проблем.
Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину в Париже считают блефом с целью отвлечь граждан от экономических и социальных проблем, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью НСН.
Ранее Макрон допустил отправку наземных войск на Украину, если Вооруженные силы России «пойдут прорывать линию фронта», передает Economist. Он подчеркнул, что ввод войск на Украину будет возможен в случае просьбы Киева. Федоров отметил, что подобные идеи не находят поддержки во французском обществе, несмотря на уверенность в том, что Россия представляет опасность.
«Все эти идеи непопулярны во Франции, несмотря на пугалки Макрона. Там стараются запугать французов тем, что Россия якобы не остановится на Украине. Поэтому 50% французов опасаются, что Россия будет вести агрессивную политику. При этом серьезные аналитики, политики и военные не горят желанием появиться на Украине и отдавать свои жизни. Многие считают заявления Макрона блефом, который имеет политические цели отвлечь французов от социальных и экономических проблем. Этот контраст существует», - добавил он.
При этом Макрон протестов не боится, так как СМИ гнут активную антироссийскую линию, подчеркнул Федоров.
Сам Макрон протестов не боится, потому что в основном французы под впечатлением СМИ считают, что Россия виновата, что Россия - якобы агрессор. Вряд ли мы сможем увидеть серьезные протесты, хотя люди своим положением, конечно, недовольны. Те же французские крестьяне жалуются, что им не могут выделить несколько миллиардов евро, когда на Украину отправляются десятки миллиардов», - подытожил собеседник НСН.
Франция готовит своих военных для отправки на Украину, заявил ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. По его словам, на начальном этапе численность французского контингента составит около двух тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru