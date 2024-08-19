«Сырский против Запада?»: Главу ВСУ обвинили в «тайном» вторжении в Курскую область
Великобритания нашла в Киеве главного виновника нападения на Курскую область, военкоры пишут о «решающей неделе» в регионе, а Лукашенко напомнил миру об Империи и ядерном оружии.
Планы атаки Украины на Курскую область были скрыты от Запада главкомом ВСУ Александром Сырским, находящимся под угрозой увольнения, выяснило британское издание Economist.
Это решение в Лондоне объясняют «отчаянием» Киева из-за ситуации в Донбассе. Ситуация в самой Курской области за выходные не вышла из «серой зоны» неопределенности. Кроме того, на эту тему высказался и президент Белоруссии Александр Лукашенко, по версии которого, многие недоброжелатели были бы рады, если бы Россия ответила на провокацию ядерным ударом.
АВАНТЮРА СЫРСКОГО: «ПОД УГРОЗОЙ УВОЛЬНЕНИЯ»
В Пентагоне неоднократно заявляли, что Киев не уведомлял Вашингтон об «операции» в Курской области, при этом в Москве указывают, что ВСУ не могли бы совершить прорыв на российскую территорию без американских разведданных. На этом фоне британское издание Economist представило свою версию событий, центральной фигурой которых оказался главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
По данным источника издания, Сырский скрыл от Запада планы вторжения в Курскую область, поскольку две предыдущие операции ВСУ срывались после того, как информация о них передавалась союзникам Киева.
«Ранее Запад сорвал две операции Сырского. В одном случае информация утекла к российской стороне, а в другом случае было приказано отказаться (от проведения операции – прим. НСН) (…) Сырский не силен в политических играх, но отлично разбирается в военных действиях», - пишет в этой связи Economist.
Отмечается, что о вторжении знали украинский лидер Владимир Зеленский, а также небольшая группа военачальников и высокопоставленных силовиков. Сами военные не знали о планах нападения на Курскую область и не поверили, когда получили такой приказ. Издание утверждает, что страны Запада узнали об операции в Курской области только перед ее началом и не стали ей препятствовать.
Также сообщается, что Сырский был под угрозой увольнения, а нападение на Курскую область задумал от безысходности. Неспособность сдержать российское наступление в Донбассе вынудила главкома ВСУ искать возможности «растащить силы ВС РФ по всей линии фронта», на фоне чего возникли планы атаковать не только Курскую, но и Брянскую область.
«План вторжения на территорию России возник не от легкой жизни. В начале июля генерал Сырский оказался под давлением. Руководство армии расходилось с президентом по поводу политики мобилизации, что привело к значительной нехватке рабочей силы. Тогда ходили слухи, что генерал Сырский находится на грани увольнения», — пишет Economist.
Отмечается, что отставку Сырского могли спровоцировать и сложные отношения с советником главы офиса Зеленского Андреем Ермаком, однако теперь статус главкома ВСУ укрепился.
«СЕРЫЙ» КУРСК И РЕШАЮЩАЯ НЕДЕЛЯ
Тем временем простых россиян больше беспокоит ситуация в Курской области, в которой с 6 августа находятся вражеские войска. Минобороны РФ регулярно публикует видео уничтожения военной техники ВСУ в этом регионе, однако большая часть новостей о динамике события приходит от военкоров.
«Российские войска ведут поиск и уничтожение украинских ДРГ в «серой зоне», а противник занят закреплением на ранее отбитой территории. Основные бои фиксируются в Кореневском и Суджанском районах, однако сообщений о продвижениях противника или освобождении населенных пунктов не поступало. Линия фронта в основном остается стабильной, при этом сохраняются и довольно обширные «серые зоны», оставшиеся после хаоса первых дней», - сообщает Telegram-канал «Рыбарь», подводя итоги 18 августа.
Со своей стороны, военкор Александр Сладков высказал мнение, что в Курской области начинается «решающая неделя».
«Воюем. Где-то успешно, где-то с невероятным напряжением достигаем стабильности. Пока крикнуть: «Наконец-то сломали врага!» - повода нет. Курское направление - весь вопрос в украинских резервах. Смогут подтянуть, будет еще более туго. Мы бьем на подступах. Но ВСУ не бесконечные, все резервы они затягивать под Курск не станут, иначе мы их в Сумах сами взлохматим. Нас ждет, во многом, решающая неделя», - пояснил Сладков.
Военкор Александр Коц пока не дает таким оптимистичных прогнозов.
«Глобальное продвижение противника остановлено, но это не значит, что все стало резко хорошо. Обстановка сохраняется очень напряженная. Противник контратакует постоянно, буквально 24/7. Наши отбиваются. Линия боевого соприкосновения сейчас очень плавающая, местами рваная. Активно действуют ДРГ противника, при этом некоторые атаки ВСУ граничат с безрассудством. Как выяснили от пленных – у них есть проблемы со связью, взаимодействием и классическим «идите туда, там никого нет». (…) Сколько времени займет выдавливание противника – размышлять не буду. Идет очень интенсивная боевая работа. Люди не спят по несколько суток», – пишет Коц.
Экс-начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов говорил НСН 14 августа, что российским военным понадобится месяц, чтобы окончательно выбить ВСУ из Курской области.
«Точное время указать сложно, сколько нам потребуется, чтобы выбить ВСУ с нашей территории. Я думаю, что в течение месяца-полтора вопрос будет решен. (…) Никакого движения ВСУ вперед больше не будет, это был временный успех, если можно это считать успехом. Мы просто не ожидали, что они пойдут на мирных жителей», - отметил Стаськов.
Тем временем на первые страницы СМИ вновь попал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Если будет вот так, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины. Империю эту еще никто не побеждал и не победит — Россию. Какое НАТО тут справится? (...) Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила или мы там тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье. Вот тогда, наверное, у нас вряд ли союзники бы остались, потому что они погружены в то, что происходит», - сказал Лукашенко.
При этом Александр Григорьевич и напугал, и успокоил мировую общественность тем, что «ядерных планов» у Москвы и Минска пока нет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Против сотрудника посольства Чехии возбудили дело в РФ за попытку контрабанды
- СМИ: Российские военные остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи
- В Орловской области сбили украинский беспилотник
- Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Фонда Клуни за справедливость»
- СМИ: В России 75% таксистов не выполнили новые требования для работы с 1 сентября
- В ЛНР задержали бывшего жителя Воронежской области за сотрудничество с Киевом
- «Бордерлендс» вновь возглавил российский кинопрокат в уикенд
- Над Белгородской и Курской областями сбили четыре беспилотника
- Маск заявил, что не дарил Кадырову Tesla Cybertruck
- В США заявили о разработке лекарства от старости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru