АВАНТЮРА СЫРСКОГО: «ПОД УГРОЗОЙ УВОЛЬНЕНИЯ»

В Пентагоне неоднократно заявляли, что Киев не уведомлял Вашингтон об «операции» в Курской области, при этом в Москве указывают, что ВСУ не могли бы совершить прорыв на российскую территорию без американских разведданных. На этом фоне британское издание Economist представило свою версию событий, центральной фигурой которых оказался главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

По данным источника издания, Сырский скрыл от Запада планы вторжения в Курскую область, поскольку две предыдущие операции ВСУ срывались после того, как информация о них передавалась союзникам Киева.

«Ранее Запад сорвал две операции Сырского. В одном случае информация утекла к российской стороне, а в другом случае было приказано отказаться (от проведения операции – прим. НСН) (…) Сырский не силен в политических играх, но отлично разбирается в военных действиях», - пишет в этой связи Economist.

Отмечается, что о вторжении знали украинский лидер Владимир Зеленский, а также небольшая группа военачальников и высокопоставленных силовиков. Сами военные не знали о планах нападения на Курскую область и не поверили, когда получили такой приказ. Издание утверждает, что страны Запада узнали об операции в Курской области только перед ее началом и не стали ей препятствовать.

Также сообщается, что Сырский был под угрозой увольнения, а нападение на Курскую область задумал от безысходности. Неспособность сдержать российское наступление в Донбассе вынудила главкома ВСУ искать возможности «растащить силы ВС РФ по всей линии фронта», на фоне чего возникли планы атаковать не только Курскую, но и Брянскую область.

«План вторжения на территорию России возник не от легкой жизни. В начале июля генерал Сырский оказался под давлением. Руководство армии расходилось с президентом по поводу политики мобилизации, что привело к значительной нехватке рабочей силы. Тогда ходили слухи, что генерал Сырский находится на грани увольнения», — пишет Economist.

Отмечается, что отставку Сырского могли спровоцировать и сложные отношения с советником главы офиса Зеленского Андреем Ермаком, однако теперь статус главкома ВСУ укрепился.