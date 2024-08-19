СМИ: Сырского хотели уволить перед атакой на Курскую область
Главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского хотели уволить перед вторжением в Курскую область, сообщает Economist.
По данным издания, в начале июля генерал, назначенный главнокомандующим украинской армии, оказался под давлением. Он боролся с наследием своего предшественника Валерия Залужного. Кроме того, руководство украинской армии расходилось с главой государства Владимиром Зеленским по поводу политики мобилизации. Тогда появились слухи, что Сырский находится на грани увольнения.
Украинское командование скрывало от военнослужащих план нападения на Курскую область. Отмечается, что когда рядовому составу рассказали о нем, они не поверили.
Ранее Зеленский заявил, что одна из целей вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область — создание буферной зоны на российской территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru