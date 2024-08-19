СМИ: Киев атаковал Курскую область от отчаяния
Украина атаковала Курскую область от отчаяния на фоне неспособности сдержать наступление армии России на Донбассе, пишет The Economist.
По данным издания, с помощью вторжения в Курскую область Вооруженные силы Украины планировали ослабить давление российской армии на Донбассе и растянуть ее силы.
Кроме того, Киев до атаки на Курскую область планировали напасть на Брянскую область. Также рассматривался вариант комбинированного вторжения в несколько регионов РФ.
Ранее стало известно, что главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского хотели уволить перед вторжением в Курскую область. Украинское командование скрывало от военнослужащих план нападения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru