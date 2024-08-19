СМИ: Киев атаковал Курскую область от отчаяния

По данным издания, с помощью вторжения в Курскую область Вооруженные силы Украины планировали ослабить давление российской армии на Донбассе и растянуть ее силы.

Кроме того, Киев до атаки на Курскую область планировали напасть на Брянскую область. Также рассматривался вариант комбинированного вторжения в несколько регионов РФ.

Ранее стало известно, что главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского хотели уволить перед вторжением в Курскую область. Украинское командование скрывало от военнослужащих план нападения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

