Лукашенко обвинил Киев в провокациях Москвы на применение ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Украину в попытках спровоцировать Россию на применение ядерного оружия. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия».

Политик назвал атаку ВСУ на Курскую область эскалацией и попыткой натолкнуть Москву на применение оружия. При этом он подчеркнул, что для нападения на этот российский регион Киев применил силы с участием наемников, в том числе из Польши.

«Закончим драчку»: Лукашенко призвал Киев к переговорам, «пригрозив» ядерным оружием

Между тем, белорусский лидер выразил уверенность в том, что Россия вытеснит ВСУ из Курской области.

Ранее Александр Лукашенко призвал к окончанию конфликта на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:УкраинаКурская ОбластьЯдерное ОружиеБелоруссияАлександр Лукашенко

Горячие новости

Все новости

партнеры