Лукашенко обвинил Киев в провокациях Москвы на применение ядерного оружия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Украину в попытках спровоцировать Россию на применение ядерного оружия. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия».
Политик назвал атаку ВСУ на Курскую область эскалацией и попыткой натолкнуть Москву на применение оружия. При этом он подчеркнул, что для нападения на этот российский регион Киев применил силы с участием наемников, в том числе из Польши.
Между тем, белорусский лидер выразил уверенность в том, что Россия вытеснит ВСУ из Курской области.
Ранее Александр Лукашенко призвал к окончанию конфликта на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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