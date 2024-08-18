Лукашенко обвинил Киев в провокациях Москвы на применение ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Украину в попытках спровоцировать Россию на применение ядерного оружия. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия».

Политик назвал атаку ВСУ на Курскую область эскалацией и попыткой натолкнуть Москву на применение оружия. При этом он подчеркнул, что для нападения на этот российский регион Киев применил силы с участием наемников, в том числе из Польши.