Шойгу: В ВС России прибыли более 200 тысяч мобилизованных

В ходе селекторного совещания он отметил, что их обучение проходит на 80 полигонах и в шести учебных центрах. Министр добавил, что должностные лица должны обеспечить мобилизованных комплектами одежды и другим имуществом, а также назначить на воинские должности.

Ранее Шойгу заявил, что женщин и студентов аккредитованных коммерческих вузов не будут призывать на военную службу в рамках частичной мобилизации, сообщает RT.

