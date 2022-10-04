Шойгу: В ВС России прибыли более 200 тысяч мобилизованных
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Вооружённые силы России с начала частичной мобилизации прибыли уже более 200 тысяч человек, сообщает РИА Новости.
В ходе селекторного совещания он отметил, что их обучение проходит на 80 полигонах и в шести учебных центрах. Министр добавил, что должностные лица должны обеспечить мобилизованных комплектами одежды и другим имуществом, а также назначить на воинские должности.
Ранее Шойгу заявил, что женщин и студентов аккредитованных коммерческих вузов не будут призывать на военную службу в рамках частичной мобилизации, сообщает RT.
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