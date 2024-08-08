АЗС в Курской области оборудуют средствами РЭБ и бронезащитой
Автозаправочные станции в Курской области будут оборудованы системами РЭБ и бронезащитой. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла в режиме видеоконференции, он также указал, что провёл переговоры по вопросу функционирования АЗС и наличия на них топлива.
«Провёл переговоры с (главой Роснефти - прим. НСН) Игорем Сечиным, с нашим топливно-энергетическим комплексом, чтобы все заправки функционировали, топливо было», - отметил врио губернатора.
Ранее Смирнов заявил, что «для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил» в Курской области был введён режим чрезвычайной ситуации, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru