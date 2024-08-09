Это Михаил Драпатый, Андрей Гнатов и Владимир Горбатюк, а также командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко. Они были ответственны за операцию «Суджа» украинских войск в Курской области. Командный пункт располагался в населенном пункте Малиновка.

В ночь на 7 августа две ракеты «Искандер» уничтожили КП и ликвидировали 20 военнослужащих и ранили еще 14.

Киев пытается добиться разрешения от США на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по авиабазам на территории России на фоне атаки на Курскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

