Трамп пообещал добиться переговоров между Путиным и Зеленским в случае победы

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что если он победит на выборах в ноябре, то немедленно обратится напрямую к лидерам России и Украины с призывом к началу переговоров.

Бывший президент США неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах он быстро решит конфликт в Украине до своей инаугурации.