Трамп пообещал добиться переговоров между Путиным и Зеленским в случае победы

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что если он победит на выборах в ноябре, то немедленно обратится напрямую к лидерам России и Украины с призывом к началу переговоров.

Бывший президент США неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах он быстро решит конфликт в Украине до своей инаугурации.

Трамп поздравил Путина со сделкой по обмену заключенными

Он также обещал предотвратить третью мировую войну, которую, по его мнению, может спровоцировать политика действующей администрации Джо Байдена.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Основными соперниками, как ожидается, станут Камалла Харрис и Дональд Трамп, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Владимир ПутинВладимир ЗеленскийПереговорыСШАТрамп

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