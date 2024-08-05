Трамп пообещал добиться переговоров между Путиным и Зеленским в случае победы
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что если он победит на выборах в ноябре, то немедленно обратится напрямую к лидерам России и Украины с призывом к началу переговоров.
Бывший президент США неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах он быстро решит конфликт в Украине до своей инаугурации.
Он также обещал предотвратить третью мировую войну, которую, по его мнению, может спровоцировать политика действующей администрации Джо Байдена.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Основными соперниками, как ожидается, станут Камалла Харрис и Дональд Трамп, передает «Радиоточка НСН».
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