«Частичный дефолт?»: США отказывают Украине в финансировании из-за разбирательств с госдолгом
Экономисты считают, что Байдену все-таки удастся договориться, но на всякий случай изучают все сценарии. В Москве считают «проблему» США политической.
В Вашингтоне всерьез обеспокоены возможным дефолтом и рассуждают о вероятных сценариях развития событий. 17 мая американский лидер Джо Байден вновь успокоил население, заявив, что никакого дефолта точно не будет, а стороны (законодательная и исполнительная власти) договорятся о потолке госдолга до 1 июня.
При этом инвесторов тревожит турбулентность ситуации, они больше не считают вложения в госдолг США инвестициями повышенной надежности.
На данный момент Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти не смогли договориться по потолку госдолга, сообщает Reuters.
Потолок госдолга США составляет $31,4 триллиона. Минфин Соединенных Штатов предупредил, что с 1 июня не сможет обслуживать обязательства в полном объеме.
Экономисты утверждают, что Конгресс США и администрация Байдена все-таки договорятся к началу лета, так как никому невыгодна сейчас дополнительная экономическая напряженность в стране. Специалисты допускают вариант технического дефолта, что повлечет за собой массовые продажи облигаций США. В таком случае все происходящее ударит лишь по репутации США как заемщика, никаких глобальных последствий для мировой экономики не ожидается.
С другой стороны, если дефолт окажется «реальным» и правительство правда не сможет обслуживать свои долги, то это приведет к краху американской экономики и доллара, что потянет вниз и все остальные экономики. Эксперты сходятся во мнении, что такой сценарий маловероятен в ближайшем будущем.
При этом начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей на всякий случай предупредил, что возможный дефолт по федеральному долгу США обернется катастрофическими последствиями для американских вооруженных сил. Он отметил, что дефолт может подорвать доверие к США со стороны их союзников и партнеров, а также самих американцев.
«Поэтому я считаю, что потенциально это может обернуться для нас катастрофой, и мне непросто говорить об этом», - добавил он.
Издание The Hill пишет, что из-за разбирательств по госдолгу может прекратиться военное финансирование Украины. Так, обозреватель издания Брэд Дресс со ссылкой на американских законодателей заявил, что уже сейчас есть задержки в финансировании из-за «тупиковой ситуации» с потолком госдолга.
Ранее миллиардер Олег Дерипаска ранее предупредил о перспективах дефолта в США и серьезной девальвации американской валюты, посоветовав инвесторам вкладываться в китайский юань и гонконгский доллар. Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил НСН, что первой реакцией на возможный дефолт в США станет резкий рост курса доллара.
«Дефолт возможен, об этом уже говорят представители финансового истеблишмента. Если это произойдет, кредитный рейтинг может быть снижен, все рейтинговые агентства обязаны будут выставить американским бумагам рейтинг "частичный дефолт". При этом 50% мировых резервов - это ценные бумаги казначейства США, которые рухнут. Когда идет огромная отрицательная переоценка капитала, возникает резкий спрос на наличные, соответственно, доллар очень сильно подорожает, как это ни парадоксально. Именно по этой причине доллар дорожал в марте, когда начался банковский кризис», - объяснил он.
При этом он уточнил, что рост доллара станет первой реакцией, но будет и вторая – его обрушение.
В США происходит перетягивание каната между более экономными республиканцами и щедрыми демократами, но эта ситуация никак не скажется на мировой экономике, заявил американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин в беседе с НСН.
«Для внешнего мира никакой угрозы в этом нет, напечатают новые доллары, покроют свои социальные расходы, пока Байден у власти. Это проблема исключительно внутренняя, для России это никаких угроз не представляет. США сами своими санкциями обособили Россию и приблизили к Китаю. Это раскачивание лодки, попытка перетягивания каната. Сейчас в Палате представителей большинство, хоть и небольшое, за республиканцами. Они более экономные, они не дают коврижек мигрантам, которые сейчас приезжают в страшном количестве – порядка миллиона человек. Они садятся на социальные пособия, которые им платят демократы», - объяснил собеседник НСН.
Со своей стороны, экономист, заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян в беседе с НСН заявил, что власти США достигнут компромисса по потолку госдолга и не допустят дефолта.
«Не было ни одного случая, когда бы этого не произошло. Будут определенные уступки, но потолок госдолга установят. Американский госдолг - это необычный долг, потому что они ни у кого денег не просят. Они продают свои облигации, а их покупатели становятся кредиторами США. В мире нет более надежного инструмента сохранения свободных денег, чем облигации. Поэтому все, у кого свободные деньги есть - Китай, Япония, нефтедобывающие страны, банки, частные лица, покупают облигации и хранят в них свои деньги», - сказал он.
Собеседник НСН подтвердил, что интереса в дефолте США нет ни у кого из сторон.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова накануне прокомментировала ситуацию с возможным дефолтом Соединенных Штатов, назвав Вашингтон «королевством кривых зеркал». Захарова отметила, что США тратят больше, чем зарабатывают. По ее словам, могущество Вашингтона обеспечено наличием печатного станка и военных баз по всему миру. Американские президенты признают, что вопрос дефолта политический, а не экономический, подчеркнула представитель МИД.
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