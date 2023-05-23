«Частичный дефолт?»: США отказывают Украине в финансировании из-за разбирательств с госдолгом

В Вашингтоне всерьез обеспокоены возможным дефолтом и рассуждают о вероятных сценариях развития событий. 17 мая американский лидер Джо Байден вновь успокоил население, заявив, что никакого дефолта точно не будет, а стороны (законодательная и исполнительная власти) договорятся о потолке госдолга до 1 июня.

При этом инвесторов тревожит турбулентность ситуации, они больше не считают вложения в госдолг США инвестициями повышенной надежности.

На данный момент Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти не смогли договориться по потолку госдолга, сообщает Reuters.

Потолок госдолга США составляет $31,4 триллиона. Минфин Соединенных Штатов предупредил, что с 1 июня не сможет обслуживать обязательства в полном объеме.

Экономисты утверждают, что Конгресс США и администрация Байдена все-таки договорятся к началу лета, так как никому невыгодна сейчас дополнительная экономическая напряженность в стране. Специалисты допускают вариант технического дефолта, что повлечет за собой массовые продажи облигаций США. В таком случае все происходящее ударит лишь по репутации США как заемщика, никаких глобальных последствий для мировой экономики не ожидается.

С другой стороны, если дефолт окажется «реальным» и правительство правда не сможет обслуживать свои долги, то это приведет к краху американской экономики и доллара, что потянет вниз и все остальные экономики. Эксперты сходятся во мнении, что такой сценарий маловероятен в ближайшем будущем.