Стремоусов: Херсонская область войдет в состав РФ в административных границах
Херсонская область войдет в состав России в своих административных границах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы администрации региона Кирилла Стремоусова.
«По итогам референдума вся Херсонская область в ее административных границах войдет полностью в состав Российской Федерации», — заявил он.
Референдумы о присоединении к России в ряде украинских регионов организуют с 23 по 27 сентября. Канада никогда не признает планируемые референдумы о присоединении ряда регионов Украины к России.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не стал комментировать подготовку в Донбассе и на освобожденных территориях референдумов о вхождении в состав РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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