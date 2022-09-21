«По итогам референдума вся Херсонская область в ее административных границах войдет полностью в состав Российской Федерации», — заявил он.

Референдумы о присоединении к России в ряде украинских регионов организуют с 23 по 27 сентября. Канада никогда не признает планируемые референдумы о присоединении ряда регионов Украины к России.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не стал комментировать подготовку в Донбассе и на освобожденных территориях референдумов о вхождении в состав РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

