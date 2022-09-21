Токаев не стал комментировать подготовку референдумов в Донбассе

«Ничего не думаю», — заявил он. Глава государства также отметил, что не намерен встречаться в Нью-Йорке с членами российской делегации, поскольку завершил свое пребывание на Генассамблее ООН и намерен в ближайшее время вернуться на родину.

Референдумы о присоединении к России в ряде украинских регионов организуют с 23 по 27 сентября. Канада никогда не признает планируемые референдумы о присоединении ряда регионов Украины к России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

