Токаев не стал комментировать подготовку референдумов в Донбассе
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не стал комментировать подготовку в Донбассе и на освобожденных территориях референдумов о вхождении в состав РФ, сообщает РИА Новости.
«Ничего не думаю», — заявил он. Глава государства также отметил, что не намерен встречаться в Нью-Йорке с членами российской делегации, поскольку завершил свое пребывание на Генассамблее ООН и намерен в ближайшее время вернуться на родину.
Референдумы о присоединении к России в ряде украинских регионов организуют с 23 по 27 сентября. Канада никогда не признает планируемые референдумы о присоединении ряда регионов Украины к России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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