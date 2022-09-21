Трюдо: Канада никогда не признает планируемые референдумы в регионах Украины

Канада никогда не признает планируемые референдумы о присоединении ряда регионов Украины к России. Такое заявление сделал канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает ТАСС.

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Ранее сообщалось, что референдумы о присоединении к России в ряде украинских регионов организуют с 23 по 27 сентября.

Трюдо заявил, что осуждает организацию Россией референдумов «в оккупированных регионах Украины». По его мнению, это только приведет к эскалации конфликта.



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ТЕГИ:Канада
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