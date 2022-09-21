Трюдо: Канада никогда не признает планируемые референдумы в регионах Украины
20 сентября 202223:58
Канада никогда не признает планируемые референдумы о присоединении ряда регионов Украины к России. Такое заявление сделал канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что референдумы о присоединении к России в ряде украинских регионов организуют с 23 по 27 сентября.
Трюдо заявил, что осуждает организацию Россией референдумов «в оккупированных регионах Украины». По его мнению, это только приведет к эскалации конфликта.
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20 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru