Трюдо: Канада никогда не признает планируемые референдумы в регионах Украины

Ранее сообщалось, что референдумы о присоединении к России в ряде украинских регионов организуют с 23 по 27 сентября.



Трюдо заявил, что осуждает организацию Россией референдумов «в оккупированных регионах Украины». По его мнению, это только приведет к эскалации конфликта.





