США предоставили Украине пакет военной помощи на $175 млн

В новый транш вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерии и средств противовоздушной обороны. Также Вашингтон предоставил Киеву противорадарные ракеты Harm.

Президент США Джо Байден призвал Конгресс срочно утвердить дополнительную военную помощь Киеву. Глава Белого дома запросил для Украины и Израиля более $100 миллиардов.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что средства на поддержку Украины закончатся до конца 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

