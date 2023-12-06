США предоставили Украине пакет военной помощи на $175 млн
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $175 миллионов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В новый транш вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерии и средств противовоздушной обороны. Также Вашингтон предоставил Киеву противорадарные ракеты Harm.
Президент США Джо Байден призвал Конгресс срочно утвердить дополнительную военную помощь Киеву. Глава Белого дома запросил для Украины и Израиля более $100 миллиардов.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что средства на поддержку Украины закончатся до конца 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru