«Странный компромисс»: В России отвергли «временное» прекращение огня на Украине
Трамп рассчитывает на согласие Путина по прекращению огня на Украине на 30 дней, Зеленского «поставили на место», но вернули Киеву военную поддержку. В России же уверены, что Путин не пойдет на «заморозку» конфликта, так как это «разводка».
Встреча американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии завершилась громкими «обещаниями» и Вашингтона, и Киева.
Так, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц объявил о решении снять паузу в передаче помощи Украине. В своем заявлении он отметил, что Соединенные Штаты возобновляют обмен разведывательными данными и оказывают поддержку в обеспечении безопасности Украины. Это решение было также подтверждено совместным заявлением, опубликованным Киевом.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что Киев готов принять предложение США прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления, если на такой же шаг согласится Москва. Именно это условие и стало решающим для возобновления поставок со стороны США. При этом российская сторона не давала свое согласие на «заморозку» конфликта.
НАДЕЖДА НА ПУТИНА
Американский лидер Дональд Трамп после озвученного предложения о 30-дневном перемирии и полученного согласия со стороны Киева анонсировал встречу России и США «в ближайшее время». Он также подчеркнул, что надеется пообщаться лично с Владимиром Путиным на этой неделе.
По его словам, согласие российского лидера на прекращение огня ознаменует собой «75% пути» к завершению украинского конфликта.
Американский президент выразил надежду на полное прекращение огня «в ближайшие дни» и указал, что надеется, что на это согласится Владимир Путин, передает Sky News. Москва не делала официальных заявлений о возможных переговорах.
Несмотря на то, что переговоры США и Украины прошли плодотворно, в Белом доме напомнили Владимиру Зеленскому, от кого зависят все дальнейшие решения. Так, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью телеканалу Fox News заявила, что Трамп поставил Зеленского на место, указав в очередной раз на серьезность своих намерений завершить конфликт.
«Трамп — главный переговорщик, и он поставил Зеленского на место и сказал ему, что американцы серьезно настроены на долгосрочное мирное соглашение», - отметила она.
УКРАИНА И ТИШИНА
Сам Владимир Зеленский уже подтвердил, что Украина согласилась отказаться от своего предложения о «воздушно-морском» перемирии и принять предложение США о полном прекращении огня. Он подчеркнул, что решение теперь должна принять Москва.
«То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся — в тот момент тишина заработает», — сказал он в своем обращении.
При этом украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что прекращение огня на 30 дней не говорит о заморозке конфликта. По его словам, это реальная попытка начать путь к завершению конфликта.
Напомним, что Украина на переговорах фактически вернула себе военную поддержку США. Украинские политологи отмечают, что Зеленский выполнил задачу минимум на этот отрезок времени – вернуть поставки. Разумеется, ради этого Зеленский и его команда были готовы пойти на любые уступки, даже сменить воинственную риторику на ту, в которой прослеживается «попытка не просто заморозить конфликт, а договориться». Возможно, Киев ожидает, что Путин не согласится на прекращение огня, тогда Украина продолжит свою риторику с поддержкой США, пишут украинские СМИ.
РОССИЯ ПРЕДЛОЖИТ СВОЙ ВАРИАНТ
В России же не верят примирительным речам Зеленского и его администрации. Москва не хочет «временного перемирия», которое позволит дополнительно накачать Киев оружием. Генерал-лейтенант и депутат Госдумы Виктор Соболев объяснил, почему российская сторона не пойдет на такой шаг.
«Временное перемирие, об этом и президент говорил, недопустимо. Оно служит только на руку украинским фашистам, которые за 30 дней перегруппируются, пополнят свои ряды, пополнятся дронами», - подчеркнул он.
Разговоры о согласии Киева на временное прекращение огня являются не чем иным, как попыткой надавить на Россию, однако для нас это недопустимо, заявил в эфире НСН экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев.
«Это все как мертвому припарка. Временное прекращение огня абсолютно ничего не даст. Здесь вопросы должны решаться совершенно по-другому и кардинально. Тем более, что за это время США еще больше оружия туда поставят. Это они на Россию давят, мол, Киев согласился на временное прекращение огня. Нам нужно выполнять ряд задач, в том числе освободить Курщину. Для нас временное прекращение огня совершенно неприемлемо, а с военной точки зрения – недопустимо», - сказал собеседник НСН.
Со своей стороны, военный эксперт Борис Рожин назвал эту схему «классической разводкой».
«Заключаем 30-дневное перемирие, имитируем переговорный процесс, используем месяц для восстановления ВСУ и новых поставок оружия и боеприпасов, восполняем личный состав потрепанных бригад ВСУ, говорим, что договориться не удалось и возобновляем боевые действия», - описал он план Украины в своем Telegram-канале.
А военкор Александр Коц призвал обратить внимание на закономерность «мирных» сделок Киева.
«При любой власти. Иловайский котел - мы готовы к переговорам. Нам нужен мир. Дебальцевский котел - пора заключать соглашение, хватит воевать. Войска под Киевом - Стамбул ведь не худший вариант. Крах на Курском фронте - мы готовы к перемирию на 30 дней. Мяч на стороне России», - написал он, посоветовав Киеву засунуть мирные инициативы подальше.
Журналист ВГТРК Андрей Медведев придерживается такого же мнения.
«Самое время для перемирия на 30 дней. Как раз, когда группировку ВСУ в Судже вот-вот додавят. Что-то напоминает», - саркастично заявил он.
Журналистка Ксения Собчак в своём Telegram-канале также высказалась на этот счет. По ее мнению, российский лидер Владимир Путин на прекращение огня не согласится.
«Это невыгодно с точки зрения того, что Россия наступает, и 30 дней передышки и военных поставок Украине выглядят странным компромиссом», - написала она, отметив, что отказ от игры в «эти шахматы» может показать, что с Россией якобы нельзя договориться.
По ее словам, российский лидер, вероятно, «предложит свой вариант».
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