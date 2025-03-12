«Странный компромисс»: В России отвергли «временное» прекращение огня на Украине

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что Киев готов принять предложение США прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления, если на такой же шаг согласится Москва. Именно это условие и стало решающим для возобновления поставок со стороны США. При этом российская сторона не давала свое согласие на «заморозку» конфликта.

НАДЕЖДА НА ПУТИНА

Американский лидер Дональд Трамп после озвученного предложения о 30-дневном перемирии и полученного согласия со стороны Киева анонсировал встречу России и США «в ближайшее время». Он также подчеркнул, что надеется пообщаться лично с Владимиром Путиным на этой неделе.

По его словам, согласие российского лидера на прекращение огня ознаменует собой «75% пути» к завершению украинского конфликта.

Американский президент выразил надежду на полное прекращение огня «в ближайшие дни» и указал, что надеется, что на это согласится Владимир Путин, передает Sky News. Москва не делала официальных заявлений о возможных переговорах.

Несмотря на то, что переговоры США и Украины прошли плодотворно, в Белом доме напомнили Владимиру Зеленскому, от кого зависят все дальнейшие решения. Так, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью телеканалу Fox News заявила, что Трамп поставил Зеленского на место, указав в очередной раз на серьезность своих намерений завершить конфликт.

«Трамп — главный переговорщик, и он поставил Зеленского на место и сказал ему, что американцы серьезно настроены на долгосрочное мирное соглашение», - отметила она.

УКРАИНА И ТИШИНА

Сам Владимир Зеленский уже подтвердил, что Украина согласилась отказаться от своего предложения о «воздушно-морском» перемирии и принять предложение США о полном прекращении огня. Он подчеркнул, что решение теперь должна принять Москва.

«То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся — в тот момент тишина заработает», — сказал он в своем обращении.

При этом украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что прекращение огня на 30 дней не говорит о заморозке конфликта. По его словам, это реальная попытка начать путь к завершению конфликта.