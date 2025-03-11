Украина приняла предложение США по немедленному прекращению огня на 30 дней
11 марта 202521:13
Украина приняла предложение США по немедленному прекращению огня на 30 дней. Об этом сообщается в заявлении на сайте президента Украины по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии.
Режим прекращения огня может может быть продлен по взаимному согласию сторон.
«Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному введению временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и одновременном выполнении Российской Федерацией», - написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров с американской делегацией в Джидде.
США при этом отменят паузу в предоставлении разведданных и возобновят военную помощь Украине.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru