США возобновили военную помощь Украине
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц объявил о решении снять паузу в передаче помощи Украине. В своем заявлении он отметил, что Соединенные Штаты возобновляют обмен разведывательными данными и оказывают поддержку в обеспечении безопасности Украины.
Это решение было также подтверждено совместным заявлением, опубликованным Киевом.
В документе подчеркивается, что США вновь активизируют сотрудничество с украинскими властями, продолжая предоставлять необходимые ресурсы для безопасности страны.
Приостановка помощи была введена после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в готовности президента Украины Владимира Зеленского в готовности прекратить конфликт, «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru