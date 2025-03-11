США возобновили военную помощь Украине

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц объявил о решении снять паузу в передаче помощи Украине. В своем заявлении он отметил, что Соединенные Штаты возобновляют обмен разведывательными данными и оказывают поддержку в обеспечении безопасности Украины.

Это решение было также подтверждено совместным заявлением, опубликованным Киевом.