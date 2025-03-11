США возобновили военную помощь Украине

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц объявил о решении снять паузу в передаче помощи Украине. В своем заявлении он отметил, что Соединенные Штаты возобновляют обмен разведывательными данными и оказывают поддержку в обеспечении безопасности Украины.

Это решение было также подтверждено совместным заявлением, опубликованным Киевом.

Украина приняла предложение США по немедленному прекращению огня на 30 дней

В документе подчеркивается, что США вновь активизируют сотрудничество с украинскими властями, продолжая предоставлять необходимые ресурсы для безопасности страны.

Приостановка помощи была введена после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в готовности президента Украины Владимира Зеленского в готовности прекратить конфликт, «Радиоточка НСН».

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ФОТО: picture alliance / ТАСС
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