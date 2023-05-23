Стало известно о взрывах в Николаевской области
23 мая 202303:03
В ночь на 23 мая в Николаевской области Украины прозвучали взрывы, сообщает ТАСС.
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, в Днепропетровской и Кировоградской областях.
Ранее воздушную тревогу объявили в восьми украинских регионах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru