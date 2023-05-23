Стало известно о взрывах в Николаевской области

В ночь на 23 мая в Николаевской области Украины прозвучали взрывы, сообщает ТАСС.

СМИ: на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Ранее воздушную тревогу объявили в восьми украинских регионах.

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ФОТО: РИА Новости
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