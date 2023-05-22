Воздушная тревога объявлена в восьми регионах Украины

Сигнал об угрозе с воздуха звучит в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

В 22:56 (совпадает с московским временем) воздушную тревогу объявили в Харьковской области. Затем сигнал распространился на другие регионы.



Также тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Киеве в ночь на 20 мая прогремело более 10 взрывов. Сообщалось о пожаре в Днепровском районе столицы, передает «Радиоточка НСН».

