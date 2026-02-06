СМИ: Китай создал микроволновую пушку для ударов по спутникам
Ученые и Китая создали микроволновую пушку, способную выводить из строя спутники на низкой околоземной орбите, сообщает South China Morning Post.
По данным издания, устройство TPG1000Cs было разработано в Северо-Западном институте ядерных технологий в Сиане. Пушка способна генерировать импульсы мощностью до 20 гигаватт за одну минуту. Эксперты считают, что этого достаточно для нарушения работы или повреждения спутниковых группировок, в том числе - Starlink.
Установка имеет длину в 4 метра, и весит 5 тонн, что позволяет размещать её на грузовике, военном корабле, самолёте или даже на космическом аппарате. В случае развёртывания такого аппарата в космосе его воздействие будет сложно обнаружить и перехватить. Газета отмечает, что до сих пор аналогичные системы были значительно более громоздкими и не могли работать более трех секунд.
Ранее стало известно, что США введут в строй оружие для подавления российских спутников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Китай создал микроволновую пушку для ударов по спутникам
- Российская молодежь сократила траты из-за роста цен
- СМИ: Путина предупредили о наступлении масштабного экономического кризиса в ближайшие месяцы
- СМИ: Европа готовится к российскому вторжению в 2026 году
- Минфин США пригрозил России «крупнейшими» санкциями
- СМИ: Смоделированные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой Москвы
- Пентагон призвали проверить SpaceX на предмет скрытых инвестиций из КНР
- Росфинмониторинг рассказал, зачем требуется ограничение на внесение наличных через банкоматы
- В Госдуме предложили россиянам «удаленку» вместо больничного
- Эстония на три месяца закроет ночью два погранперехода с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru