СМИ: на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу
19 мая 202306:01
На Украине в ночь на 19 мая была объявлена воздушная тревога, сообщает ТАСС.
Спустя несколько часов ее отменили.
О взрывах сообщалось в Волынской, Житомирской, Киевской, Львовской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской областях.
Мэр Киева Виталий Кличко утром 18 мая сообщил о взрывах в Дарницком и Днепровском районах. По его словам, возгорание произошло в гаражном кооперативе, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru