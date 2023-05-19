СМИ: на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу

На Украине в ночь на 19 мая была объявлена воздушная тревога, сообщает ТАСС.

Воздушную тревогу объявили в пяти регионах Украины

Спустя несколько часов ее отменили.

О взрывах сообщалось в Волынской, Житомирской, Киевской, Львовской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Мэр Киева Виталий Кличко утром 18 мая сообщил о взрывах в Дарницком и Днепровском районах. По его словам, возгорание произошло в гаражном кооперативе, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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