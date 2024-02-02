«Стадия принятия»: Зеленский решил уволить Залужного за «пораженчество»

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским пытался объяснить, что армии в ближайшее время не удастся улучшить свои позиции на поле боя. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленный украинский источник.

Зеленский в ответ на заявление Залужного допустил, что ситуацию может изменить смена руководства, которая бы и освежила обстановку, когда общество устало от непрекращающегося конфликта.