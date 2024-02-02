«Стадия принятия»: Зеленский решил уволить Залужного за «пораженчество»
Зарубежные СМИ с каждым днем узнают все больше подробностей о скандальной встрече Владимира Зеленского и Валерия Залужного, итоги которой ошарашили не только украинское общество, но и западных политиков.
Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским пытался объяснить, что армии в ближайшее время не удастся улучшить свои позиции на поле боя. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленный украинский источник.
Зеленский в ответ на заявление Залужного допустил, что ситуацию может изменить смена руководства, которая бы и освежила обстановку, когда общество устало от непрекращающегося конфликта.
По словам источника, Залужный объяснил президенту в спокойных тонах, по какой причине улучшение положения Украины на поле боя маловероятно, а также высказал несколько напутственных мыслей о проблемах, которые унаследует его преемник.
ОСТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ УВОЛИТЬ
Американский журналист Сеймур Херш выразил мнение, что триггером для Зеленского в решении уволить Залужного стали слухи о тайных переговорах главкома ВСУ о завершении военного конфликта с Россией.
«Стремление Зеленского уволить своего главнокомандующего генерала стало результатом того, что Залужный продолжал участвовать напрямую или через помощников в секретных переговорах с прошлой осени с американскими и другими западными чиновниками о том, как лучше добить прекращения огня и договориться о прекращении войны», - написал Херш.
Он подтвердил слухи о том, что в Вашингтоне негативно восприняли информацию о возможной отставке Залужного, и добавил, что в Белом доме сейчас уже обсуждается стратегия окончания конфликта «с целью завершить военные действия и согласовать финансовый план для Украины».
ГОЛОВОЛОМКА ОТ ЗАХАРОВОЙ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, прочитав статью, провела шутливый опрос в своем Telegram-канале.
«The Washington Post: «Главком ВСУ Валерий Залужный в разговоре с Владимиром Зеленским дал понять, что быстрое улучшение ситуации на поле боя после его отставки маловероятно.
Дипломат предложила читателям на выбор три варианта ответа: «Свидетели разговора доносят американцам», «Участники разговора доносят американцам», «Американцы прослушивают участников разговора».
Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с НСН выразил мнение, что политическая карьера Валерия Залужного может взлететь на фоне нестабильной ситуации вокруг президента страны Владимира Зеленского.
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